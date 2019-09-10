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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.09.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Kuzey Kore, kısa menzilli füze denedi

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Kuzey Kore, kısa menzilli füze denedi

Kuzey Kore'nin, ABD'ye nükleer görüşmelerin bu ayın sonunda yeniden başlaması yönünde yeşil ışık yakmasının hemen ardından kısa menzilli füze denemesi yaptığı bildirildi.

Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, yerel saatle 06.53 ve 07.12'de başkent Pyongyang'ın 80 kilometre kuzeyinde Güney Pyongan bölgesinde Kaeçon kenti yakınlarından Doğu Denizi'ne doğru iki kısa menzilli füze fırlattı.
Her iki füzenin de 330 kilometre kadar yol aldığı belirtilirken, denize düşüp düşmedikleri konusunda bilgi verilmedi.
Güney Kore ve ABD istihbaratının füzelerin türünü araştırdığı belirtildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, Kuzey Kore'ye bölgede gerilimi artıran bu tür eylemlere derhal son vermesi çağrısında bulunuldu.
Denemelerin ardından Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantı yaptığı kaydedildi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui dün Washington'ın Pyongyang için kabul edilebilir yeni bir teklifle gelmesi kaydıyla, ülkesinin ABD ile nükleer silahların ortadan kaldırılmasına ilişkin görüşmelere eylül sonunda yeniden başlamaya istekli olduğunu açıklamıştı.

Choe, "ABD ile eylül sonunda kararlaştırılacak yer ve zamanda karşılıklı oturmaya ve şimdiye kadar müzakere ettiğimiz meseleleri kapsamlı şekilde ele almaya istekliyiz." ifadesini kullanmıştı.

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