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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.10.2019 - 00:06, Son Güncelleme:

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

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Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Kuzey Kore'nin nükleer silah deneme faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla ABD ile Kuzey Kore heyetleri arasında çalışma düzeyinde bugün başlayan müzakerelerin kesildiği açıklandı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Kuzey Kore Baş Müzakerecisi Kim Myong Gil, "Müzakereler beklentilerimizi karşılamadı ve kesildi." ifadesini kullandı.

ABD'nin müzakere masasına yeni bir şey getirmediğini vurgulayan Kim, bu durumun can sıkıcı olduğunu söyledi.

Kim, ABD müzakere heyetinin esneklik göstermediğini, eski tutum ve görüşlerinde ısrar ettiğini kaydederek, "Onlar bizi hayal kırıklığına uğrattı ve müzakere masasına hiçbir şey getirmeyerek hevesimizi söndürdüler." yorumunda bulundu.

Müzakereyi yürüten ABD delegasyonundan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Görüşmeler bugün Stockholm'un Lidingö semtindeki Villa Elfvik Strand tesislerinde yüksek güvenlik önlemleri altında başlamıştı.

Kuzey Kore, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılmasını, ABD ise Kuzey Kore'nin nükleer silah deneme ve üretme çabalarını sonlandırmasını istiyor.

TRUMP-KİM ZİRVELERİ

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da tarihi zirvede bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.


Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.
Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

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