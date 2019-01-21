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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.01.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Kuzey Kore için diplomasi trafiği yoğunlaştı

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Kuzey Kore için diplomasi trafiği yoğunlaştı

Güney Koreli ve ABD'li diplomatların, İsveç'te bir grup uluslararası uzmanın katılacağı toplantıda Kuzey Koreli mevkidaşlarıyla bir araya geleceği bildirildi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Buster Mirow Emitslof, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Güney Koreli diplomat Lee Do-hoon ve ABD'nin Kuzey Kore müzakerelerinden sorumlu özel temsilcisi Steve Biegun'in, cuma günü İsveç'e gelen Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Çoe Son Hui ile görüşeceklerini söyledi.

Görüşmeye İsveç hükümeti ve Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) ev sahipliği yapacağı belirtilerek, yeri ve zamanı konusunda ise bilgi verilmedi.

İsveç ajansı TT de İsveç'in kuzeybatısındaki Malaren Gölü'nde, bir konferans merkezinde başlayan görüşmenin 22 Ocak'a kadar süreceğini duyurdu.

Kyodo ajansının Japonya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde de Japon diplomatların, İsveç'te ABD'nin Kuzey Kore müzakerelerinden sorumlu özel temsilcisi Biegun ile bir araya gelmelerinin planlandığı belirtildi.

Bu arada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung Hwa'nın, planlanan ABD-Kuzey Kore zirvesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Kyodo'nun haberinde, tarafların, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış için "çığır açan ilerlemeyi" sağlamak amacıyla yakın iletişimi sürdürme konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Kang'a, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol'un geçen hafta Washington'daki temaslarıyla ilgili bilgi verildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağı açıklanmıştı.

Trump ile Kim Jong-un, ilk kez geçen yıl 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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