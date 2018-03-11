Kuzey Kore günlüğü
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşme talebini kabul ettiğini açıklamasının ardından Trump’a durumun ciddiyetiyle ilgili uyarılar geliyor.
‘CESUR ADIM AMA BU BİR ŞOV DEĞİL’
ABD’nin eski BM Temsilcisi Bill Richardson, Trump’ın kararını cesur bir karar olarak tanımlayarak ancak bunun bir TV şovu olmadığını iyi bir ekip ve strateji gerektirdiğini söyledi.
YAPTIRIMLAR SÜRECEK
Başkan Trump, Twitter’dan Kuzey Kore ile anlaşmanın sağlanması halinde Dünya için çok iyi olacağını belirtti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi yaptığı, iki liderin Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanması sağlanana kadar baskı ve yaptırımların devam etmesi konusunda taahhütte bulunduğu belirtildi.
TİLLERSON RAHATSIZLANDI
Kenya’da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın ‘kendini iyi hissetmediği’ için dünkü programını iptal ettiği bildirildi. Müsteşar Steve Goldstein yaptığı açıklamada, son günlerde saatlerce Kuzey Kore gibi büyük meselelerle uğraşan Tillerson’ın kendini iyi hissetmediği için programını iptal ettiğini kaydetti. Trump’ın Kuzey Kore ile zirve açıklamasından saatler önce Tillerson, ABD’nin Kuzey Kore ile doğrudan görüşebilmesi daha gidilmesi gereken ‘uzun bir yol’ olduğunu söylemişti.
ZİRVE NEREDE OLACAK
Reagan ve Gorbaçov, İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te görüşmüştü. Roosevelt, Churchill ve Stalin buluşması Yalta’da olmuştu. Şimdi ise ABD ve Kore liderlerinin Mayıs için öngörülen zirvesinin nerede olabileceği tartışılıyor. Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölge bir ihtimal. İsveç zirve için yardım önerisinde bulundu. Pekin de başka bir seçenek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle