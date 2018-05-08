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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.05.2018 - 15:24, Son Güncelleme:

Kuzey Kore Güney'den uçuş rotası açmak istiyor

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Kuzey Kore Güney'den uçuş rotası açmak istiyor

Kuzey Kore'nin Güney Kore hava sahasından geçen yeni bir uluslararası uçuş rotası açmak üzere Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) başvuruda bulunduğu bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey Koreli yetkililer, başkent Pyongyang'dan üçüncü bir ülkeye yapılacak uçuşlar için Güney Kore'nin batısındaki liman şehri Incheon'un bağlı olduğu uçuş bilgilendirme bölgesini (FIR) kullanmak için ICAO'ya başvurdu.
Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Noh Kyu-duk da gazetecilere yaptığı açıklamada Kuzey'in ICAO'ya yaptığı başvuruyu incelemeye aldıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, adımın Kuzey'in dış dünya ile ilişkilerini ve diplomatik erişimini genişletmeye yönelik bir adım olduğu değerlendirmesinde bulundu. Yetkililer, Pyongyang yönetiminin bu yolla BM yaptırımlarının olumsuz etkilerini hafifletmek ve dünyaya "normal" bir devlet olduğu izlenimi vermek istediğine işaret etti.

Pyongyang'ın adımı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında geçen ay sonunda yapılan tarihi liderler zirvesinin ardından geldi. İki ülke liderleri, zirve sonunda imzaladıkları Panmunjom Deklarasyonu ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve mevcut ateşkes durumunun ABD ve Çin'in dahil olacağı 3'lü ve 4'lü görüşmelerle yıl sonuna kadar kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi konusunda anlaşmıştı.

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