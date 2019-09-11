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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
11.09.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Kuzey Kore dünkü füzeleri 'süper büyük' çoklu sistemle fırlattı

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Kuzey Kore dünkü füzeleri 'süper büyük' çoklu sistemle fırlattı

Kuzey Kore, dün denediği füzelerin "süper büyük" çoklu sistemle fırlatıldığını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA, dün ülke lideri Kim Jong-un'un gözetiminde "süper büyük" çoklu füze fırlatma sistemiyle deneme atışı yapıldığını duyurdu.

Kim, son denemenin "güzergah özelliklerinin yanı sıra silahın muharip, hatasız ve hassas hedef bulma fonksiyonlarıyla ilgili yönlerini nihayet ispat ettiğini" belirterek geriye kalan adımın, "çoklu füze fırlatıcısının gücünü en canlı biçimde ortaya koyacak" bir deneme gerçekleştirmek olduğunu dile getirdi.

KCNA'nın, denemenin başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmadığına ilişkin bilgi paylaşmaması bazı uzmanlar tarafından, füzelerden birinin hedefine ulaşmamış olabileceği şeklinde yorumlandı.

Kuzey Kore, yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesini 1 Ağustos'ta gerçekleştirmişti.

Ülke son olarak, 24 Ağustos'ta fırlattığı füzelerin yeni geliştirilen "süper büyük" çoklu füze fırlatma sistemiyle yapıldığını duyurmuştu.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, ağustostaki denemeyle ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine karşı dürüst olduğunu söylemiş, "Kim, füze denemelerini seviyor, zaten biz de kısa menzilli füze denemelerini yasaklamadık." ifadelerini kullanmıştı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı duyurmuştu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 06.53 ve 07.12'de başkent Pyongyang'ın 80 kilometre kuzeyinde Güney Pyongan bölgesinde Kaeçon kenti yakınlarından Doğu Denizi'ne doğru iki kısa menzilli füze fırlattığını duyurmuştu. Her iki füzenin de 330 kilometre kadar yol aldığı belirtilirken, denize düşüp düşmedikleri konusunda bilgi verilmemişti.

Kuzey Kore'den ABD'ye yeşil ışık

Kuzey Kore'nin füze denemesi, ABD'ye nükleer görüşmelerin bu ayın sonunda yeniden başlaması yönünde yeşil ışık yakmasının hemen ardından gelmişti.Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui önceki gün Washington'ın Pyongyang için kabul edilebilir yeni bir teklifle gelmesi kaydıyla, ülkesinin ABD ile nükleer silahların ortadan kaldırılmasına ilişkin görüşmelere eylül sonunda yeniden başlamaya istekli olduğunu açıklamıştı.

Choe, "ABD ile eylül sonunda kararlaştırılacak yer ve zamanda karşılıklı oturmaya ve şimdiye kadar müzakere ettiğimiz meseleleri kapsamlı şekilde ele almaya istekliyiz." ifadesini kullanmıştı.

Diğer yandan uzmanlar, Kuzey Kore'nin son zamanlarda sıklaştırdığı füze denemelerini, ABD ile Güney Kore arasında 5-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenen askeri tatbikata tepki olarak yaptığı değerlendirmesinde bulunuyor.

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