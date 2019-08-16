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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
16.08.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Kuzey Kore, askeri tatbikatlar nedeniyle Seul ile müzakereleri sonlandırdı

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Kuzey Kore, askeri tatbikatlar nedeniyle Seul ile müzakereleri sonlandırdı

Kuzey Kore'nin, Güney Kore ile müzakereleri sonlandırmasının ve bundan Seul'ü sorumlu tutmasının hemen ardından füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, "İki ne olduğu belirlenemeyen obje yerel saatle 08.00'de fırlatıldı ve 30 kilometre yüksekliğe ulaşarak 230 kilometre yol katetti" denildi.

Kuzey Kore, son bir ayda 6 füze denemesi gerçekleştirdi. Pyongyang, ABD ve Güney Kore'nin geçen hafta başlayan ortak askeri tatbikatını kınamış ve bunu bir "savaş hazırlığı" olarak nitelendirmişti.

Pyongyang yönetimi tatbikatın, ABD Başkanı Donald Trump ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile yaptığı anlaşmalara da aykırı olduğunu savunmuştu.

Füze denemeleri, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Trump'ın Haziran ayında nükleerden arınma müzakerelerini yeniden başlatma kararını izliyor.

GÜNEY KORE LİDERİ: İKİ KORE ÜLKESİ 2045'E KADAR BİRLEŞECEK

Pyongyang'ın Seul ile müzakereleri sonlandırma kararı, Güney Kore lideri Moon'un konuyla ilgili yaptığı açıklamaların da ardından geldi.

Kore yarımadasının Japonya'dan bağımsızlığını kazanmasının 74. yıl dönümü kapsamında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Moon, Güney Kore ve Kuzey Kore'yi 2045'e kadar birleştirme sözü verdi.

Kore yarımadası 2. Dünya Savaşı'nın sonunda iki ülkeye ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanı Moon, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arınması hedefinin "en kritik dönemecinde" bulunduklarını da söyledi.

Televizyonlardan yayınlanan konuşmasında, "Kendisine, Doğu Asya'ya ve dünyaya barış ve zenginlik getirecek yeni bir Kore yarımadası bizi bekliyor" dedi.

KUZEY KORE'NİN YANITI NE OLDU?

Pyongyang'dan yapılan yazılı açıklamada, "Şu anda bile, Güney Kore ortak askeri tatbikatına devam ediyor ve barışçıl bir ekonomiden ya da barışçıl bir rejimden bahsetmeye hakkı yok" denildi.

Açıklamada Güney Kore Cumhurbaşkanı için, "Çok yüzsüz bir adam" ifadeleri de kullanıldı.

Kuzey Kore'den bir askeri sözcü resmi haber ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Nükleerden arınma müzakerelerindeki açmaz tatbikat yapma kararı nedeniyle tamamen Güney Kore'nin suçu" demişti.

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