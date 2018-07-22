Kuzey Kore ABD’yi bıktırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKuzey Kore ABD’yi bıktırdı
GeriDünya Kuzey Kore ABD’yi bıktırdı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
22.07.2018 - 23:18, Son Güncelleme:

Kuzey Kore ABD’yi bıktırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuzey Kore ABD’yi bıktırdı

Washington yönetimi, Kuzey Kore’nin nükleerden arındırılması için sürdürülen görüşmelerle ilgili kamuoyuna olumlu açıklamalar yapsa da perde arkasında Amerikalıların Kuzey Korelilerin işleri yavaşlatmasından şikâyet ettiği ifade edildi.

Washington Post, Trump’ın beklenen gelişmeler sağlanamadığı için öfkeli olduğunu yazdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Kuzey Kore’nin nükleerden arındırılmasıyla ilgili müzakere sürecinin gidişatından memnun olduğunu söylemesine rağmen arka planda istenilen ilerleme sağlanamadığı için yardımcılarına öfkelendiği ifade edildi. Geride kalan haftalarda içinde Amerikan müzakere ekibi, Kuzey Koreli heyetle birçok zorluk yaşadı. Amerikan Washington Post’un haberine göre Kuzey Kore tarafı, bazı toplantıları iptal ediyor ve temel iletişimi bile yapmıyor.

FÜZE MOTORU TEST MERKEZİ
Ayrıca, Kuzey Kore’nin atacağı adımlar için ABD’den daha çok para talep ettiği ifade ediliyor. En dikkat çeken noktalardan biri de Trump’ın geçtiğimiz ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği zirveden sonra Kuzey Kore’deki füze motoru test merkezinin imha edileceğini duyurmasına rağmen merkezin halen yerli yerinde duruyor olması. Post’a göre Amerikan medyasının, 12 Haziran’da Trump’la Kim’in imzaladığı ortak metinde Kuzey Kore’nin nükleerden arınma yönünde atacağı adımlar için herhangi bir zaman dilimi olmamasına dikkat çekmesi de Trump’ın rahatsızlığını artırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kanlı karşılama

Beyaz Baretliler’e tahliye

Suriye’deki Rus üssüne İHA saldırısı

İdlib yolunda engelleme