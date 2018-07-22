Kuzey Kore ABD’yi bıktırdı
Washington yönetimi, Kuzey Kore’nin nükleerden arındırılması için sürdürülen görüşmelerle ilgili kamuoyuna olumlu açıklamalar yapsa da perde arkasında Amerikalıların Kuzey Korelilerin işleri yavaşlatmasından şikâyet ettiği ifade edildi.
Washington Post, Trump’ın beklenen gelişmeler sağlanamadığı için öfkeli olduğunu yazdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Kuzey Kore’nin nükleerden arındırılmasıyla ilgili müzakere sürecinin gidişatından memnun olduğunu söylemesine rağmen arka planda istenilen ilerleme sağlanamadığı için yardımcılarına öfkelendiği ifade edildi. Geride kalan haftalarda içinde Amerikan müzakere ekibi, Kuzey Koreli heyetle birçok zorluk yaşadı. Amerikan Washington Post’un haberine göre Kuzey Kore tarafı, bazı toplantıları iptal ediyor ve temel iletişimi bile yapmıyor.
FÜZE MOTORU TEST MERKEZİ
Ayrıca, Kuzey Kore’nin atacağı adımlar için ABD’den daha çok para talep ettiği ifade ediliyor. En dikkat çeken noktalardan biri de Trump’ın geçtiğimiz ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği zirveden sonra Kuzey Kore’deki füze motoru test merkezinin imha edileceğini duyurmasına rağmen merkezin halen yerli yerinde duruyor olması. Post’a göre Amerikan medyasının, 12 Haziran’da Trump’la Kim’in imzaladığı ortak metinde Kuzey Kore’nin nükleerden arınma yönünde atacağı adımlar için herhangi bir zaman dilimi olmamasına dikkat çekmesi de Trump’ın rahatsızlığını artırdı.
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