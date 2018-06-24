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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriKuzey Kore 500'e yakın Türk askerin naaşını Türkiye'ye iade edecek
GeriDünya Kuzey Kore 500'e yakın Türk askerin naaşını Türkiye'ye iade edecek
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24.06.2018 - 12:21, Son Güncelleme:

Kuzey Kore 500'e yakın Türk askerin naaşını Türkiye'ye iade edecek

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Kuzey Kore 500'e yakın Türk askerin naaşını Türkiye'ye iade edecek

Kuzey Kore ve ABD arasında gerçekleşen tarihi zirvenin ardından, Kuzey Kore'de hayatını kimliği belirlenen askerlerin ülkelerine iade edileceği ve savaş mahkumlari ile kayıpların bulunacağı kararı alınmıştı.. Habertürk'ün aktardığına göre, naaşı iade edilecek askerler arasında Türk askerleri de bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleştirdiği tarihi zirve, cenazeleri Kuzey Kore'de kalanların yakınlarını umutlandırdı. Trump ve Kim'in vardığı anlaşma uyarınca, kimliği belirlenen askerler ülkelerine iade edilecek ve savaş mahkûmları ile kayıplar bulunacak.

Habertürk'ün aktardığına göre, tarihi anlaşmanın ardından Türkiye, 1950-53 yıllarında Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden ve cenazeleri Kuzey Kore'de kalan askerlerin iadesi için resmi görüşmelere başladı. Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, önceki hafta Kuzey Kore'ye geçerek 1 hafta boyunca hayatını kaybeden askerlerin iadesiyle ilgili görüşmelerde bulundu.

Erçin, hayatını kaybeden askerlerin kimlik tespiti için ilk girişimin 2001 yılında başladığını hatırlattı. Erçin, şunları söyledi:

"Görüşmelerin o zaman başlamasının nedeni, ilk defa o tarihte diplomatik temas kurulmasıydı. Kuzey Kore'nin nükleer silah edinme ve deneme çalışmalarına başlamasıyla temaslar yarım kaldı. Barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Kuzey Kore ile yeniden görüşme başlattık. Kuzey Kore topraklarında bulunan şehitlerimizin kimlik tespiti için,yakınlarından DNA örnekleri alınacak. Toplayacağımız DNA örnekleri Kuzey Koreli yetkililere teslim edilecek. Bununla ilgili diplomatik girişimleri başlattık. Kuzey Kore yetkilileri, DNA örneklerinin teslimi konusunda işbirliğine açıklar. Orada İngiltere ve ABD gibi ülkelerin askerleri de bulunduğu için şehitlerin kimlik tespiti uzun soluklu ve dikkat gerektiren bir çalışma olacak."

Erçin, şehitlerin kimlik tespitinin ardından kabirlerinin Güney Kore sınırları içerisindeki Birleşmiş Milletler şehitliğine mi, yoksa Türkiye'ye mi taşınacağına daha sonra karar verileceğini söyledi.

 

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