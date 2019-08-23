Kuzey Ä°rlandaâ€™da terÃ¶r hortlarsa

AMERÄ°KAN Wall Street Journal gazetesi, BirleÅŸik KrallÄ±k (Ä°ngiltere) ve Avrupa BirliÄŸiâ€™nin (AB) Brexit anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kuzey Ä°rlandaâ€™da geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi yeni bir terÃ¶r dalgasÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ± endiÅŸesi yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. ABâ€™nin Kuzey Ä°rlanda ile Ä°rlanda Cumhuriyeti arasÄ±nda sÄ±nÄ±r olmamasÄ± talebi, Ä°ngiliz parlamentosu tarafÄ±ndan kabul edilmiyor. Gazeteye konuÅŸan Ä°rlandalÄ±lar ise Londraâ€™daki politikacÄ±larÄ±n â€˜sahadaki gerÃ§ekleriâ€™ anlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°ngiltereâ€™nin sÄ±nÄ±r kontrollerindeki Ä±srarÄ±nÄ±n Kuzey Ä°rlandalÄ± milliyetÃ§i gruplarÄ±n saldÄ±rÄ±ya geÃ§mesine neden olabileceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. 2016 yÄ±lÄ±nda Kuzey Ä°rlanda referandumda Ã¶nemli oranda Brexitâ€™e karÅŸÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi ise AB ile Ä°ngiltere arasÄ±ndaki olasÄ± bir Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ±n son tarihi olan 31 Ekimâ€™i merakla bekliyorlar.

GELENEKSEL DÃœÅžMANLIKLAR

Kuzey Ä°rlandalÄ± mÃ¼hendis Brian Dughaill, Londraâ€™daki yÃ¶netimin gerÃ§ek problemi anlama konusunda zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve empati eksikliÄŸi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Duhaill, Kuzey Ä°rlanda ile Ä°rlanda Cumhuriyeti arasÄ±nda fiziki bir sÄ±nÄ±r olmasÄ±nÄ±n eskisi gibi Ä°rlandaâ€™yÄ± ikiye bÃ¶leceÄŸine ve geleneksel dÃ¼ÅŸmanlÄ±klarÄ± uyandÄ±rabileceÄŸine dikkat Ã§ekiyor. WSJâ€™ye konuÅŸan Dughaillâ€™in babasÄ± 63 yaÅŸÄ±ndaki Patsy Doyle ise genÃ§liÄŸinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± trajik ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± oÄŸlunun da tecrÃ¼be etmesini asla istemediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. 18 yaÅŸÄ±ndaki Adam Flanagan 2016â€™daki referandum sÃ¼recinde Brexitâ€™i desteklediÄŸini ancak Brexitâ€™in BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™Ä±n bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in bir tehdit olduÄŸunu anlayÄ±nca ikinci bir referandum dÃ¼zenlenmesi iÃ§in yapÄ±lan siyasi kampanyalara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.



SALDIRILAR OLURSA

Kuzey Ä°rlanda, mensubu olduÄŸu BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™Ä±n AB Ã¼yesi olmasÄ± nedeniyle Ä°rlanda ile ÅŸu anda fiziki bir sÄ±nÄ±ra sahip deÄŸil. K. Ä°rlanda Polis DepartmanÄ± da sÄ±nÄ±ra gÃ¼mrÃ¼k kontrol noktalarÄ± konulmasÄ± durumunda bunlarÄ±n â€˜milliyetÃ§i terÃ¶ristlerâ€™ tarafÄ±ndan hedef alÄ±nabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor. Ã‡oÄŸunluÄŸu Katolik olan Ä°rlandalÄ±lar, Ã§oÄŸunluÄŸu Protestan olan Kuzey Ä°rlandaâ€™nÄ±n BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™tan ayrÄ±lmasÄ±nÄ± savunuyor.

Ä°ngiltere eski BaÅŸbakanÄ± Theresa Mayâ€™in AB ile anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± Brexit anlaÅŸmasÄ±nda yer alan backstop (tedbir) maddesi, Kuzey Ä°rlanda ile AB Ã¼yesi Ä°rlanda arasÄ±nda fiziki sÄ±nÄ±rÄ±n bulunmamasÄ±nÄ± talep ediyordu. Ancak bu metin Ã¼Ã§ kez parlamentoda reddedildi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ä°ngiltere, Ä°rlanda ile sÄ±nÄ±rÄ±n olmamasÄ±nÄ± egemenliÄŸine yÃ¶nelik bir ihlal olarak gÃ¶rÃ¼yor. Ancak asÄ±l bÃ¼yÃ¼k korku Kuzey Ä°rlandaâ€™nÄ±n fiili olarak Ä°rlanda Cumhuriyetiâ€™nin parÃ§asÄ± haline gelmesi...

JOHNSONâ€™A MACRON FRENÄ°: YENÄ°DEN MÃœZAKERE YOK

ÃœLKESÄ°NÄ°N Avrupa BirliÄŸiâ€™nden ayrÄ±lmasÄ±nÄ± (Brexit) mevcut Ã‡ekilme AnlaÅŸmasÄ±â€™nÄ± deÄŸiÅŸtirerek saÄŸlama amaÃ§lÄ± temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Boris Johnson, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkelâ€™in ardÄ±ndan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macronâ€™un konuÄŸuydu. Johnson, 30 gÃ¼n iÃ§inde bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunabileceÄŸini sÃ¶yleyen Merkel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden cesaretlendiÄŸini sÃ¶ylerken Macron daha az iyimser bir profil Ã§izerek yeniden mÃ¼zakerenin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± verdi. Johnson stratejisini Ä°rlanda ile Kuzey Ä°rlanda arasÄ±nda fiziki sÄ±nÄ±r oluÅŸmasÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla daha iyi bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunana dek Ä°ngiltereâ€™yi AB ile gÃ¼mrÃ¼k birliÄŸinde tutacak, Kuzey Ä°rlandaâ€™nÄ±n da Ortak Pazar kurallarÄ±na baÄŸlÄ± kalmasÄ± sonucunu doÄŸuracak tedbir maddesinin (backstop) iptali Ã¼zerine kurmuÅŸ durumda. Ancak somut bir alternatif sunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu yaklaÅŸÄ±m ne AB ne de Fransa tarafÄ±ndan kabul ediliyor.ÂGÃ¼ven Ã–ZALP / BRÃœKSEL





â€˜HAYIRLI CUMAâ€™ TEHLÄ°KEDE

Ä°rlanda adasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± sona erdiren 1998 tarihli HayÄ±rlÄ± Cuma (Belfast) AnlaÅŸmasÄ±, Ä°rlanda Cumhuriyeti ve Kuzey Ä°rlandaâ€™nÄ±n ortak bir ekonomik pazarda yer almasÄ±nÄ±, serbest dolaÅŸÄ±mÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸma, Kuzey Ä°rlandaâ€™da bugÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olan bÃ¶lgesel yÃ¶netimin temelini oluÅŸturuyor. Ä°ngiltereâ€™nin Brexit kararÄ± ve sÄ±nÄ±r kontrolÃ¼ndeki Ä±srarÄ± anlaÅŸmanÄ±n kazanÄ±mlarÄ± riske atÄ±yor. Ä°ngiltere bu nedenle hem ABâ€™yi, hem Kuzey Ä°rlandaâ€™yÄ± hem de Ä°rlanda Cumhuriyetiâ€™nin memnun edecek bir anlaÅŸma bulmak zorunda.