Kuzey İrlanda’da şüpheli 'Yeni Ira'
İngiltere’nin Kuzey İrlanda bölgesinin Derry kentinde önceki akşam başlayan protesto gösterilerinde 29 yaşındaki gazeteci Lyra McKee hayatını kaybetti.
Kuzey İrlanda Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Hamilton, Lyra McKee’nin ölümüyle ilgili ‘terör saldırısı’ soruşturması başlatıldığını belirtip olayın arkasında kendisini “Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu)” olarak adlandırılan ayrılıkçı örgütün olduğundan şüphelenildiğini belirtti.
AYRILIKÇI ÖRGÜT
Perşembe günü Derry’de yaşanan protesto gösterileri sırasında polis ve göstericiler arasında çatışma çıkmış, Derry Emniyeti bölgede görev yapan polislere en az 50 molotof kokteyli atıldığını ifade etmişti. Polis ayrıca silahlı bir kişinin protestolar sırasında ateş açtığını da söyledi. McKee aldığı kurşun yarası sonrasında öldü. Emniyet Müdür Yardımcısı Hamilton, gösterilerde bölgedeki bir kişinin cep telefonuyla çektiği görüntülerde, maskeli silahlı bir kişinin sokağa gizlenip tabancayla ateş açarken görüldüğünü söyledi. 1970’li yıllarda “IRA’nın siyasi kanadı” olarak bilinen ve bugün Kuzey İrlanda’nın en büyük iki siyasi partisinden birisi olan Sinn Fein’in Başkan Yardımcısı Michelle O’neill, gazetecinin öldürülmesini “Tüm toplumumuza yönelik bir saldırı” diyerek niteledi. Yeni IRA’nın kökleri, 1997’deki ateşkesi reddeden ve kendisini ‘Gerçek IRA’ olarak adlandırmaya başlayan yapılanmaya dayanıyor.
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