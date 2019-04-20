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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kuzey İrlanda’da şüpheli 'Yeni Ira'

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Kuzey İrlanda’da şüpheli 'Yeni Ira'

İngiltere’nin Kuzey İrlanda bölgesinin Derry kentinde önceki akşam başlayan protesto gösterilerinde 29 yaşındaki gazeteci Lyra McKee hayatını kaybetti.

Kuzey İrlanda Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Hamilton, Lyra McKee’nin ölümüyle ilgili ‘terör saldırısı’ soruşturması başlatıldığını belirtip olayın arkasında kendisini “Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu)” olarak adlandırılan ayrılıkçı örgütün olduğundan şüphelenildiğini belirtti.

AYRILIKÇI ÖRGÜT

Perşembe günü Derry’de yaşanan protesto gösterileri sırasında polis ve göstericiler arasında çatışma çıkmış, Derry Emniyeti bölgede görev yapan polislere en az 50 molotof kokteyli atıldığını ifade etmişti. Polis ayrıca silahlı bir kişinin protestolar sırasında ateş açtığını da söyledi. McKee aldığı kurşun yarası sonrasında öldü. Emniyet Müdür Yardımcısı Hamilton, gösterilerde bölgedeki bir kişinin cep telefonuyla çektiği görüntülerde, maskeli silahlı bir kişinin sokağa gizlenip tabancayla ateş açarken görüldüğünü söyledi. 1970’li yıllarda “IRA’nın siyasi kanadı” olarak bilinen ve bugün Kuzey İrlanda’nın en büyük iki siyasi partisinden birisi olan Sinn Fein’in Başkan Yardımcısı Michelle O’neill, gazetecinin öldürülmesini “Tüm toplumumuza yönelik bir saldırı” diyerek niteledi. Yeni IRA’nın kökleri, 1997’deki ateşkesi reddeden ve kendisini ‘Gerçek IRA’ olarak adlandırmaya başlayan yapılanmaya dayanıyor.

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