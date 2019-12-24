‘Kuzey Akım 2’ projesine ABD yaptırımı freni

RIA ajansının haberinde, “Allseas şirketi, Kuzey Akım 2 boru hattını döşeyen Baltık Denizi’ndeki tüm gemilerini neden sunmadan geri çekmiştir. Şirket tarafından atılan bu adımın, ABD yaptırımları karşısında, durum aydınlanana kadar tedbiri önlem niteliği taşıdığı düşünülüyor” denildi. Almanya’ya doğalgaz taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesi, iki sualtı hattından oluşuyor.

Aynı yaptırımlara maruz kalan ve deniz bölümü çalışmaları tamamlanan Karadeniz geçişli ‘TürkAkım’ doğalgaz boru hattının ise planlandığı gibi 8 Ocak tarihinde açılacağı belirtiliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuya ilişkin “Rusya ile Türkiye arasında enerji köprüsü olacak TürkAkım doğalgaz boru hattı, planlandığı gibi 2-3 hafta içerisinde faaliyete geçirilecek” dedi. Açılışın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin’in katılımıyla, İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.