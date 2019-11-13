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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.11.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Kuvvetli rüzgar, Adriyatik kıyılarında yaşamı olumsuz etkiliyor

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Kuvvetli rüzgar, Adriyatik kıyılarında yaşamı olumsuz etkiliyor

Hırvatistan'da dünden beri etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur, Adriyatik Denizi kıyısındaki birçok şehirde hayatı olumsuz etkiliyor.

Dubrovnik'ten Rijeka'ya kadar Adriyatik sahili boyunca etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle büyük dalgalar oluşurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Hırvatistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, can kaybının yaşanmadığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle maddi hasarlar oluştuğu kaydedildi.

Meteoroloji uzmanları, sahil boyunca etkili olan rüzgarın hızının saatte 140 kilometrenin üzerine çıktığını, fırtınanın gün içinde dinmesinin beklendiğini söyledi.

Sibenik, Zadar, Split, Omis başta olmak üzere tüm sahil şehirlerinde maddi hasar meydana geldi. Kıyıda demirlemiş tekneler zarar görürken, bazı telefon ve elektrik direkleri devrildi.

Bu arada, Split şehrinde bulunan ve 4'üncü yüzyılda dönemin Roma İmparatoru Diocletianus için yaptırılmış, koruma altındaki sarayın bodrum katını su bastığı ve gece boyunca ekiplerin suyu tahliye için çalıştığı öğrenildi.

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