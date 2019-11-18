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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
18.11.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Kuveyt'te hükümet krizi büyüyor

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Kuveyt'te hükümet krizi büyüyor

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah'ın yeniden hükümeti kurması için görevlendirdiği Kuveyt Başbakanı Cabir es-Sabah bu görevi kabul etmedi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, geçen hafta istifa eden Başbakan Sabah, Kuveyt Emiri'nin verdiği yeniden hükümeti kurma görevini kabul edebilmesi için "önce kendisi aleyhine bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında dillendirilen iddialardan aklanması gerektiğini" belirtti.

Cabir es-Sabah yaptığı yazılı açıklamada, "Öncelikle saygıdeğer ve adil yargıçlarımızın huzurunda mahkemede masumiyetimi ve samimiyetimi kanıtlamalıyım. Bana olan güveniniz ve Kuveyt halkının takdiri bana tekrar teklif ettiğiniz görevi kabul etmeme manidir. Görevi kabul etmiyor olmam sizin yüce makamınıza olan saygımın bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN İÇİN SAVUNMA BAKANI OLAN OĞLUNU GÖREVDEN ALDI

Kuveyt Emiri Sabah, bugün çıkardığı Emirlik kararnamesiyle Savunma Bakanı olan oğlu Nasır es-Sabah ve İçişleri Bakanı Halid es-Sabah'ı görevlerinden aldı.

Emir, daha sonra yayımladığı ikinci bir kararnameyle de istifa eden Başbakan Cabir es-Sabah'a yeniden hükümeti kurma görevini verdi.

KUVEYT EMİRİ İLE BAŞBAKAN BİR ARAYA GELDİ

Kuveyt Emiri Sabah ile Başbakan Cabir es-Sabah bugün bir araya geldi.

Görüşmede, Kuveyt Emiri Sabah'ın, "Bu görevi kabul etmemeniz bizi üzdü. Siz söz konusu makamdan daha değerlisiniz." dediği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Başbakan Cabir es-Sabah 14 Kasım Perşembe günü istifa etmişti.

Bunun üzerine Savunma Bakanı Nasır es-Sabah (Kuveyt Emiri'nin büyük oğlu) da cumartesi günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "hükümetin, orduya ait fonda gerçekleştirilen aşırı harcamalardan dolayı istifa ettiğini" ifade etmişti.

Savunma Bakanı Sabah, söz konusu harcamaların 240 milyon dinar (yaklaşık 4 milyar 377 bin TL) olduğunu kaydetmişti.

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