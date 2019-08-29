Kusurlu ilaç kurt adam yaptı
İspanya’da 16 kişide, bebekken kendilerine verilen mide ilacına kellik-köselik tedavisinde kullanılan ilacın karışması sonucu kurt adam sendromu gelişti. Söz konusu ilaçlar toplatılıyor.
İspanya’nın Costa del Sol bölgesinde yaşayan 16 kişi, bebekken mide rahatsızlıkları için verilen ilaca kellik ve köseliğin tedavisinde kullanılan başka bir ilacın karışması sonucu kurt adam sendromuna yakalandı. Kurt adam sendromu, yakalanan kişilerin vücutlarının her yerinde saç çıkmasına neden oluyor. İspanya İlaç ve Tıbbi Ürünler Kurumu, 13 vakanın bildirilmesinin ardından 11 Temmuz’da Farma-Química Sur SL isimli firmadan ilacın pek çok serisini raflardan çekmesini istemişti. Bu ayın başında bildirilen son 3 vaka ile ilacın bir serisi daha tedavülden kaldırıldı. İspanyol El Pais Gazetesi’nde yer alan habere göre, kurt adam sendromunun semptomları ortaya çıkmaya başladığı anda aileler bebeklere ilacı vermeyi kesti. Yetkililer, 50 parti hatalı ilacın bölgedeki 30 kadar eczanede olabileceğini tahmin ediyor. Farma-Química Sur SL’nin ilaç üretimi, dağıtımı veya ihracat yapma lisansının askıya alındığı bildirildi.
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