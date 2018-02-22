Kuşlar aç kalmasın diye yem bıraktılar

DİTİB’e bağlı Mimar Sinan Camisi ile Landau Okul Aile Birliği’nin birlikte organize ettiği etkinlikte, çocuklar aileleriyle birlikte hem doğa yürüyüşü yaptı hem de hazırladıkları yem sepetlerini İsar Nehri kenarındaki ağaç dallarına asarak, kuşların yaşama tutunmasına yardımcı oldu.

Etkinliğe öncülük eden Landau Okul Aile Birliği Başkanı ve DİTİB Güney Bavyera Eyalet Veliler Birliği Başkan Yardımcısı Gülşen Dural, ilk kez düzenledikleri çalışmayla çocuklara hayvan ve doğa sevgisi aşılamak istediklerini söyledi.

Dural, “Bu etkinlikle Allah katında her canlının eşit olduğunu anlatmaya ve çocukların doğayı koruma bilincinin geliştirilmesine katkı sağladık. Ağaç dallarına yemlikleri asan çocuklar etkinlikten mutluluk duydu” dedi.

Landau’daki çeşitli okullarda eğitim gören ve hafta sonu camide düzenlenen eğitimlere katılan yaşları 5 ila 19 arasındaki çocukların katıldığı etkinliğe, çoğunluğu Türk olmak üzere Alman ve diğer milletlerden çocuklar da katıldı. Etkinlik, soğuk havada yapılan yürüyüşün ardından sıcak içecek ikramıyla sona erdi.