Kushner’in Türklerle görüşmesi incelemeye alındı

Buna göre Kushner’in ailesine ait emlak şirketine finans sağlanması için Türkiye, Katar, Rusya, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden kişilerle yaptığı görüşmeler Mueller’in ekibinin merceği altında.

NBC televizyonuna göre Mueller, Kushner’in bu görüşmelerinin Beyaz Saray’ın politikalarını şekillendirip şekillendirmediğinin cevabını arıyor.

Soruşturma kapsamında ABD’li savcıların, Kushner’le ilgili bilgi almak üzere Amerikan iç istihbarat teşkilatı FBI’ın Ankara’daki ataşesi vasıtasıyla Türk vatandaşlarına ulaştığı belirtildi.

Haberde Türk vatandaşlarıyla görüşmenin ne derece başarılı olduğunun belli olmadığı ifade edildi.