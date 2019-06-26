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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
26.06.2019 - 09:01, Son Güncelleme:

Kushner sınırları olmayan haritalar üzerinden sunum yaptı

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Kushner sınırları olmayan haritalar üzerinden sunum yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in, Bahreyn çalıştayının açılışında yaptığı konuşması sırasında bölge ülkelerine ait sınırların olmadığı bir harita gösterildi.

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  • Kushner sınırları olmayan haritalar üzerinden sunum yaptı
  • Kushner sınırları olmayan haritalar üzerinden sunum yaptı
  • Kushner sınırları olmayan haritalar üzerinden sunum yaptı
  • Kushner sınırları olmayan haritalar üzerinden sunum yaptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Söz konusu videoda, bölgede özellikle Gazze ve Batı Şeria'daki altyapı, teknoloji, eğitim ve enerji alanlarındaki projelere ait görüntülere yer verilirken, İsrail ve Filistin de dahil olmak üzere ülkelerin sınırlarına işaret edilmedi.

ABD'DEN "ÇEKİŞMELERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT" AÇIKLAMASI

ABD'nin çekişmelerin çözümü için tarihi bir fırsat olduğuna dair açıklamalarına rağmen, sunulan görüntüde, sınırların çizilmediği İsrail, Filistin'in ve bölge ülkelerinin bulunduğu haritaların görüntüleri üzerinden yatırım ve kalkınma projelerinin tanıtımı yapıldı.

Kushner'in konuşması sırasında ekrana getirilen haritalarda sınırların olmaması arzulanan Filistin devletinin kapsadığı topraklara ilişkin olasılıklar ve spekülasyonların kapısını açtı.

Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan enerji, eğitim, teknoloji ve altyapıya ilişkin projelerin tanıtım videosunda siyasi konulara ve İsrail'in, Gazze'ye abluka ve diğer bölgelerdeki gayrimeşru yerleşimlerine ilişkin uygulamalarına değinilmedi.

Görüntüde, Gazze ile Batı Şeria arasındaki bağ, Akdeniz'de doğal gaz gibi stratejik sektörlere ilişkin kurulması planlanan projelerin idaresine dair düzenlemeler, özellikle güvenlik ve gelirlerin dağıtımı hakkında bilgi paylaşılmadı.

Evsahibi Bahreyn'in yanı sıra konferansa, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas katılıyor.

Filistin'in boykot ettiği konferansa, İsrail'den iş insanları ve basın mensupları katılıyor.

Dün başlayan "Refah için Barış" adlı Manama Konferansı bugün devam edecek.

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