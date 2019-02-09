Kushner Ortadoğu turuna çıkıyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Trump’ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt’ın “Yüzyılın Anlaşması” planını görüşmek üzere bu ayın sonlarında Körfez ülkelerini ziyaret edeceği belirtildi.
İsrail’in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Kushner beraberinde Greenblatt’le Trump yönetiminin İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak amacıyla hazırladığı “Yüzyılın Anlaşması” planına ekonomik destek kapsamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Bahreyn ve Katar’ı kapsayan bir Körfez turu düzenleyecek. Kushner’in ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 13-14 Şubat’ta Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenmesi planlanan İran konulu Ortadoğu konferansında bir araya gelmesinin öngörüldüğü de aktarıldı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da 11-15 Şubat’ta Macaristan, Slovakya, Polonya, Belçika ve İzlanda’yı ziyaret edeceği bildirildi.
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