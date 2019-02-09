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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kushner Ortadoğu turuna çıkıyor

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Kushner Ortadoğu turuna çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Trump’ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt’ın “Yüzyılın Anlaşması” planını görüşmek üzere bu ayın sonlarında Körfez ülkelerini ziyaret edeceği belirtildi.

İsrail’in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Kushner beraberinde Greenblatt’le Trump yönetiminin İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak amacıyla hazırladığı “Yüzyılın Anlaşması” planına ekonomik destek kapsamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Bahreyn ve Katar’ı kapsayan bir Körfez turu düzenleyecek. Kushner’in ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 13-14 Şubat’ta Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenmesi planlanan İran konulu Ortadoğu konferansında bir araya gelmesinin öngörüldüğü de aktarıldı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da 11-15 Şubat’ta Macaristan, Slovakya, Polonya, Belçika ve İzlanda’yı ziyaret edeceği bildirildi.

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