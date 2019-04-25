‘Kurtarma’ listesi
İngİlİz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, günlük hayatta yapılacak ufak değişikliklerle gezegeni ve cebinizi kurtaracak yöntemler listelendi.
İşte onlardan bazıları:
Kahve alırken kâğıt bardak yerine termos kullanmak.
Haftada bir gün vejetaryen beslenmek.
Çamaşırları ekonomik programda yıkamak.
Yeni kıyafet satın almak yerine, değiş tokuş yapmak.
Enerji tasarruflu ampul kullanmak.
Kitap satın almak yerine kütüphaneye gitmek.
Plastik torba yerine bez ya da file çantalar kullanmak.
Kendi meyve-sebzeni yetiştirmek.
Kıyafetleri soda kullanarak temizlemek.
Duş jeli yerine sabun kullanmak.
‘ISINMA’NIN MALİYETİ 70 TRİLYON $
Nature Communications dergisindeki araştırmaya göre Paris İklim Anlaşması’nın gerekleri yerine getirilmediği takdirde küresel ısınma ve bunun neden olduğu ekonomik maliyet yüzde 5 artış gösterecek. Araştırmada, Kuzey Kutbu’nda buzulların erimesinin küresel ısınmayı hızlandıracağı, bu durumun ise dünyaya 70 trilyon dolarlık maliyet çıkaracağı hesaplandı.
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