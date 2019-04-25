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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Kurtarma’ listesi

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‘Kurtarma’ listesi

İngİlİz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, günlük hayatta yapılacak ufak değişikliklerle gezegeni ve cebinizi kurtaracak yöntemler listelendi.

İşte onlardan bazıları:

Kahve alırken kâğıt bardak yerine termos kullanmak.

Haftada bir gün vejetaryen beslenmek.

Çamaşırları ekonomik programda yıkamak.

Yeni kıyafet satın almak yerine, değiş tokuş yapmak.

Enerji tasarruflu ampul kullanmak.

Kitap satın almak yerine kütüphaneye gitmek.

Plastik torba yerine bez ya da file çantalar kullanmak.

Kendi meyve-sebzeni yetiştirmek.

Kıyafetleri soda kullanarak temizlemek.

Duş jeli yerine sabun kullanmak.

‘ISINMA’NIN MALİYETİ 70 TRİLYON $

Nature Communications dergisindeki araştırmaya göre Paris İklim Anlaşması’nın gerekleri yerine getirilmediği takdirde küresel ısınma ve bunun neden olduğu ekonomik maliyet yüzde 5 artış gösterecek. Araştırmada, Kuzey Kutbu’nda buzulların erimesinin küresel ısınmayı hızlandıracağı, bu durumun ise dünyaya 70 trilyon dolarlık maliyet çıkaracağı hesaplandı.

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