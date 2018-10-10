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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri"Kürtaj, katil kiralamak gibi bir şeydir"
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Dünya
AA
10.10.2018 - 15:06, Son Güncelleme:

"Kürtaj, katil kiralamak gibi bir şeydir"

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"Kürtaj, katil kiralamak gibi bir şeydir"

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kürtajla ilgili, "Bir sorunu çözmek için ne kadar küçük olursa olsun bir insanı ortadan kaldırmak doğru değildir. Bu, sorunu çözmek için katil kiralamak gibi bir şeydir." açıklamasını yaptı.

Vatikan Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden Papa Franciscus, kürtaj konusuna değindi.

Yaşamın ilahi bir hediye olduğunu vurgulayan Papa, kürtajın, "başka hakları koruma adına" rahimde bulunan insanı yok etmeyi savunduğunu dile getirdi.

Papa, "Ama masum bir hayatı çiçeklenme döneminde yok eden bir eylem nasıl iyileştirici, medeni veya basitçe insani olabilir? Bir sorunu çözmek için ne kadar küçük olursa olsun bir insanı ortadan kaldırmak, doğru değildir. Bu, sorunu çözmek için katil kiralamak gibi bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Para, güç ve başarı gibi şeylerin, insanları, yaşamı reddetmeleri için teşvik ettiğini kaydeden Papa, insanlara yaşamı küçümsememeleri çağrısında bulundu.

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