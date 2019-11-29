Küresel iklim krizinde sınırı aştık
Dünya’da iklim krizinin durdurulması için gereken eşik çoktan geçilmiş olabilir. Bilim insanları, iklim krizinin artık insanlık için tehdit oluşturacak boyuta ulaştığı görüşünde birleşti.
Saygın bilim dergisi Nature’da yayımlanan bir makalede, gezegenin küresel iklim değişikliği krizinde bir çok kriteri sağlayarak ‘sınıra ulaştığı’ belirtildi. Araştırmacılar iklim krizinin durdurulması için eşiğin çoktan geçildiği, bundan sonra krizin tetiklediği doğa olaylarının engellenemeyebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Küresel ısınmanın domino etkisi yaratacağı vurgulanırken, iklim krizinin varoluşsal bir tehdit oluşturduğunun altı çizilen araştırmada, kilit öneme sahip kriterler şöyle belirtildi: Antarktika’daki buzullarının erimesi, Rusya’da donmuş toprakların çözülmesi, deniz mercanlarının ölmesi, Atlantik Okyanusu’nda akıntının yavaşlaması ve Amazon yağmur ormanlarındaki söndürelemeyen yangınlar.
1 DERECE ISINDI BİLE
Araştırma, dünyanın en fazla 1 ya da 2 derece daha ısınmayı kaldırabileceği, 3 derece artarsa Dünya’nın ‘geri dönüşü olmayan’ tehlikelerle karşılaşılacağına dikkat çekiyor. İklim değişikliğiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapan ve aynı zamanda BM kuruluşu olan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin raporuna göre, yerküre insan faaliyetleri sebebiyle şimdiden 1 derece ısındı bile.
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