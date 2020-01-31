Küresel alarm

DSÖ Acil Durum Komitesi, tüm dünyayı korkutan koronavirüs sebebiyle dün İsviçre’nin Cenevre kentinde toplandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 15 üyeden oluşan Komite toplantısının ardından 1 saat gecikmeli olarak gazetecilerin karşısına geçti ve şöyle konuştu:

ENDİŞE SAĞLIK SİSTEMİ ZAYIF ÜLKELER

“Şu anda 7834 doğrulanmış vaka var. Tamamı Çin’den 170 insan hayatını kaybetti. Sevindirici olan, Çin dışında ölüm yaşanmadı. Bu virüs sağlık sistemi zayıf ülkelere yayılırsa nasıl bir zarar verir? Asıl endişemiz virüsün sağlık sistemi daha zayıf ülkelere yayılması. Karar Çin’e güvenmediğimiz anlamına gelmiyor. Aksine Çin’in salgını kontrol alma kapasitesine güveniyoruz. Çin’in şeffaflığına dair hiçbir şüphem yok. Uluslararası ticaret ve seyahatin kısıtlanması için bir neden yok.”

Karar, uluslararası toplumdan salgınla mücadele için daha fazla kaynak sağlanmasına olanak tanıyor. Ayrıca çeşitli seyahat kısıtlamalarına imkân veriyor.

DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE

ABD’de hasta sayısı 6’ya yükseldi. Ancak bu vaka, hastalığın ABD topraklarında insandan insana bulaştığı ilk örnek.

Hindistan’da ve Filipinler’de ilk kez vakaya rastlandı.

Rusya, Çin sınırını kapattı ve Çin vatandaşlarına vize sınırlaması uygulaması getirdi. ÊÊ Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı’ndan son birkaç günde 546 sefer iptal edildi.

DOMUZ GRİBİ... EBOLA... ZİKA...

Küresel acil durum mekanizması 2002-2003 yıllarındaki SARS salgını sonrası 2005 yılında geliştirildi. O tarihten bu yana 5 kez ilan edildi: 2009 Domuz gribi/2014 Çocuk felci/2014 Ebola/2016 Zika/2019 Ebola.