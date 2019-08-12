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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
12.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı’nda baskın

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Kurban Bayramı’nda baskın

Mescid-i Aksa’da, Kurban Bayramı’nın ilk günü namaz sonrası İsrail polisi Filistinlilere müdahale etti. Çıkan olaylarda onlarca Filistinli yaralandı.

İsrail polisi, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınları engellemeye çalışan Filistinliler’e ses bombası ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylarda 61 Filistinli yaralandı, 5 kişi de gözaltına alındı. İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınlarını durdurmak için bir saat gecikmeli kılınan bayram namazı sonrası Harem-i Şerif’in batı yakasındaki El-Meğaribe Kapısı’nda toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinden fanatik Yahudilere kapıyı açmamasını talep etti. İsrail polisi, bu talebe fanatik Yahudilere eskortluk yapıp, grubun içeri girmesini sağlayarak karşılık verdi. İsrail’in Maariv gazetesi bin 729 fanatik Yahudi’nin polis eşliğinde Mescid-i Aksa’ya girdiğini yazdı. Olayların ardından açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa’ya zarar verecek ya da İslami kimliğini değiştirecek olası bir adım konusunda uyarıda bulundu.

ZARİF’TEN BİRLİK MESAJI

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, “Mescid-i Aksa’ya ve bölge sakini Filistinlilere zarar verecek olası bir adım ve Aksa’yı mekan olarak bölme girişimleri konusunda uyarıyoruz” ifadesini kullandı. Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs fanatik Yahudilerin sabah bir, öğleden sonra da 2 kez İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini aktardı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Ürdün Mescid-i Aksa’da yaşanan olayları kınadı. Twitter’dan bir açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de İsrail’in uygulamalarına tepki gösterdi ve “Müslümanlar olarak birlik olmamız durumunda bu zulmü sona erdirmeye gücümüz var” diye yazdı.

Mescid-i Aksa’daki olayların, Kurban Bayramı’nın ilk günü ile Yahudiler için kutsal olan ve Tişa Baev orucunun tutulduğu günün aynı zamana denk gelmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

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