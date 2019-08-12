Kurban Bayramı’nda baskın
Mescid-i Aksa’da, Kurban Bayramı’nın ilk günü namaz sonrası İsrail polisi Filistinlilere müdahale etti. Çıkan olaylarda onlarca Filistinli yaralandı.
İsrail polisi, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınları engellemeye çalışan Filistinliler’e ses bombası ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylarda 61 Filistinli yaralandı, 5 kişi de gözaltına alındı. İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınlarını durdurmak için bir saat gecikmeli kılınan bayram namazı sonrası Harem-i Şerif’in batı yakasındaki El-Meğaribe Kapısı’nda toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinden fanatik Yahudilere kapıyı açmamasını talep etti. İsrail polisi, bu talebe fanatik Yahudilere eskortluk yapıp, grubun içeri girmesini sağlayarak karşılık verdi. İsrail’in Maariv gazetesi bin 729 fanatik Yahudi’nin polis eşliğinde Mescid-i Aksa’ya girdiğini yazdı. Olayların ardından açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa’ya zarar verecek ya da İslami kimliğini değiştirecek olası bir adım konusunda uyarıda bulundu.
ZARİF’TEN BİRLİK MESAJI
Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, “Mescid-i Aksa’ya ve bölge sakini Filistinlilere zarar verecek olası bir adım ve Aksa’yı mekan olarak bölme girişimleri konusunda uyarıyoruz” ifadesini kullandı. Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs fanatik Yahudilerin sabah bir, öğleden sonra da 2 kez İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini aktardı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Ürdün Mescid-i Aksa’da yaşanan olayları kınadı. Twitter’dan bir açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de İsrail’in uygulamalarına tepki gösterdi ve “Müslümanlar olarak birlik olmamız durumunda bu zulmü sona erdirmeye gücümüz var” diye yazdı.
Mescid-i Aksa’daki olayların, Kurban Bayramı’nın ilk günü ile Yahudiler için kutsal olan ve Tişa Baev orucunun tutulduğu günün aynı zamana denk gelmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.
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