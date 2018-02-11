Kuran’ı Kerim’i en güzel onlar okudu

Stadthalle Bielefeld’de düzenlenen ve 25 bölgeden yarışmacıların katıldığı programı, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 3 bin kişi izledi. 13. Kuran-ı Kerim Tilavet Yarışması’nda küçükler birincisi Sinem Fırat’ın açılış tilavetiyle başlayan yarışmayı, büyükler kategorisinde Gülsüm Nur Yalçın kazanırken, Ayşenur Öğden ikinci, Betül Uçar üçüncü ve Esma Dirier dördüncü oldu.

Küçükler kategorisinde ise birinciliği Zeynep Ayan, ikinciliği Zeliha Alımlı, üçüncülüğü Sümeyye Köksal ve dördüncülüğü Kübra Sıla Sevinç kazandı.





IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Biz ‘Hayırda yarışın’ ayetinin bizi yönlendirmesiyle Allah yolunda gayret ederek örnek nesiller yetiştirmek için bu çalışmalarımızı yapıyoruz. İman kalıp, ameller hamurdur. Her hamur kalıbına göre şekil alır. İmanın gücü, yansıması eyleme amellere sirayet eder, herkes imanının gereğini yapar. Rabb’im neye iman etmemiz gerektiğini Kuran’da bize ifade ediyor.”

‘VAAZ EDİLMİŞ EN BÜYÜK RAHMET’

IGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı ise Kuran-ı Kerim’in alemler için vaaz edilmiş en büyük rahmet olduğunu belirterek, “Nasıl ki çorak ve kuru topraklar yeşermek için yağmura muhtaçtır, alemler de anlamını bulabilmek ve varlıklarını anlamlı bir şekilde sürdürebilmek için Kuran’a ihtiyaç duyarlar” dedi. Kuran-ı Kerim’in teşkilatlarının da esasını oluşturduğuna işaret eden Yazıcı, şöyle devam etti:

“Teşkilatımız kendisini Kuran ve sünnet merkezli bir kurum olarak tarif eder. Bu nedenledir ki, bizler yüce kitabımızı öğrenmek ve öğretmek için hafta sonu kursları veya yatılı kurslar tertip ediyoruz. Kurumlarımızda ve şubelerimizde yapılan Kuran çalışmalarının meyvelerini tattığımız bu yarışmaların, devasa salonlarda kendini göstermesi yüreklerimizi kabartıyor.”

IGMG Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanı Nermin Şeker ise “Kimlik ve kişilik değerlerinin kayba uğradığı bu modern zamanlarda tarihe, geleneğe yaslanarak geleceği inşa etmenin yolunun Kuran’dan geçtiğine inandığımız için bu yarışmaları yapıyoruz” dedidiye konuştu.

KENYA İÇİN YARDIM TOPLANDI

Bölge birincilerine madalya takdiminin ve ilahilerin okunmasının ardından 9’u Kuzey Hollanda’dan olmak üzere 15 genç kız için hafızlık merasimi yapıldı. Uluslararası Yardım Derneği Hasene’nin girişimiyle program anısına Kenya’da bir su kuyusu açılması için bağış toplandı.