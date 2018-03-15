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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya Kurala uyana kolay Schengen
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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
15.03.2018 - 00:23, Son Güncelleme:

Kurala uyana kolay Schengen

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Kurala uyana kolay Schengen

AVRUPA Birliği, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin vatandaşları için ‘çile’ anlamına gelen Schengen vizesi alanında önemli değişikliklere gidiyor.

AB Komisyonu’nun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos tarafından açıklanan öneriler gereği, kuralları ihlal etmeyenler için Schengen vizesi almak daha kolay olacak. AB Komisyonu, yeni kuralları büyük ölçüde değişen güvenlik kaygıları nedeniyle belirledi. İşte Komisyon tarafından belirlenen yeni kurallar:

- Vize başvurularında karar süresi 15’ten 10 güne düşecek. Başvurular seyahatten üç ay yerine altı ay önce yapılabilecek.

- Elektronik başvuru yapılabilecek. Vize başvuru sahiplerinin fiziki olarak konsolosluklarda bulunmaları gerekmeyecek. Konsolosluklara sadece parmak izi için çağrılacaklar.

- Schengen ülkelerine giriş ve bu ülkelerde kalış kurallarını ihlal etmeyen vize sahiplerine sonraki başvurularında çok girişli vize verilecek. Çok girişli vizelerin süreleri, kurallara uyma sicili pozitif olanlar için kademeli olarak bir yıldan beş yıla yükseltilecek.

- Kısa süreli kalışlar için dış kara ve deniz sınırlarında, geçici nitelikte, sezona bağlı ve sadece giriş yapılan ülke için geçerli vizeler verilebilecek. Turizmi destekleme amacı taşıyan bu tip vizelerin geçerlilik süresi azami yedi gün olacak.

- Vize ücretleri 20 Euro’luk artışla 60 Euro’dan 80 Euro’ya yükselecek.

Komisyon tarafından yapılan yeni öneriler, Avrupa Parlamentosu’ndan ve üye ülkelerden onay alındıktan sonra devreye girecek.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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