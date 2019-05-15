Kumar parası bulamayan eşini darp eden adam tutuklandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumar oynamak için para bulamadığı gerekçesiyle eşini seni parçalayacağım diyerek darp eden Noyan Y. önce gözaltına alındı, ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün Lefkoşa’da meydana geldi. Noyan Y. kumar oynamak için eşi S.Y’den 2 bin 500 TL bulmasını istedi. S.Y’nin para bulamaması üzerine tartışma çıktı. Noyan Y., eşi S.Y.’yi ikamet ettikleri apartmanın merdiven boşluğunda darp etti. Olay polise intikal etti. Polis ise Noyan Y.’yi gözaltına aldı.
SENİ PARÇALAYACAĞIM
Zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Polis yetkilileri, mahkemeye 2 bin 500 TL’yi bulamayan S.Y.’nin ciddi şekilde darp edildiği bilgisini verdi. Mahkemede konuşan polis memuru Erkan Çelik, Noyan Y.’nin eşine aracını satmasını söylediğini belirtti. Polis memuru Çelik, "Zanlı, 13 Mayısta kumar borçlarını ödemek için eşine ait PU 060 plakalı aracı satabilmesi için devir kağıdına imza atmadığı gerekçesi ile eşine Whatsapp üzerinden, "Bak bu araba satılmasın... şimdi iki saattir bekliyor adamlar. Seni parçalamazsam benden iti yok" diyerek tehdit etti" dedi.
Savcı Fuat Emirtanoğlu, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Yargıç Cenkay İnan da, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına karar verdi.
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