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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
15.05.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Kumar parası bulamayan eşini darp eden adam tutuklandı

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Kumar parası bulamayan eşini darp eden adam tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumar oynamak için para bulamadığı gerekçesiyle eşini seni parçalayacağım diyerek darp eden Noyan Y. önce gözaltına alındı, ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Lefkoşa’da meydana geldi. Noyan Y. kumar oynamak için eşi S.Y’den 2 bin 500 TL bulmasını istedi. S.Y’nin para bulamaması üzerine tartışma çıktı. Noyan Y., eşi S.Y.’yi ikamet ettikleri apartmanın merdiven boşluğunda darp etti. Olay polise intikal etti. Polis ise Noyan Y.’yi gözaltına aldı.

SENİ PARÇALAYACAĞIM

Zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Polis yetkilileri, mahkemeye 2 bin 500 TL’yi bulamayan S.Y.’nin ciddi şekilde darp edildiği bilgisini verdi. Mahkemede konuşan polis memuru Erkan Çelik, Noyan Y.’nin eşine aracını satmasını söylediğini belirtti. Polis memuru Çelik, "Zanlı, 13 Mayısta kumar borçlarını ödemek için eşine ait PU 060 plakalı aracı satabilmesi için devir kağıdına imza atmadığı gerekçesi ile eşine Whatsapp üzerinden, "Bak bu araba satılmasın... şimdi iki saattir bekliyor adamlar. Seni parçalamazsam benden iti yok" diyerek tehdit etti" dedi.

Savcı Fuat Emirtanoğlu, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Yargıç Cenkay İnan da, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına karar verdi.

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