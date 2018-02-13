Kültür ve Eğitim Derneği taşındı

KUBI’nin Frankfurt okullarında devam eden 40’ın üzerinde eğitime, göçmen aile ve gençlere destek amaçlı geliştirdiği proje mevcut. 25 yıldan beri eğitim konusunda geliştirdiği projelerle dikkati çeken KUBI’nin halen 16 ülkeden 150 çalışanı bulunuyor.

Açılışa Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Hessen Milletvekili Turgut Yüksel, Frankfurt Meclisi Üyesi Hılime Arslaner, Frankfurt Eğitim Dairesi Müdürü Ute Sauer, Gençlik ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdiresi Brigette Henzel’in de aralarında olduğu davetliler katıldı. Açılışa katılan Alman yetkililer KUBİ’ye övgüler yağdırdı.

HER KESİME HİTAP EDİYOR

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, bir Türk’ün yönettiği KUBI’nin yalnızca Türk toplumuna değil, Alman toplumunun her kesimine hizmet eden faaliyetlerde bulunuyor olmasını ve bunu Alman makamlarıyla da yakın işbirliği içinde gerçekleştiriyor olmasını çok önemsediğini söyledi. Karartı, “Hatta bunu Almanya’ya son dönemde gelen mülteciler için de ileriye taşımış, daha da çeşitlendirmiş durumda. Bu faaliyetlerin başarıyla devam etmesini diliyorum. Yeni ofisin Kubi’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Burak Karartı - Arif Arslaner

Frankfurt Gençlik ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdiresi Brigette Henzel de, “Cesaretiniz ve tecrübenizle 2015 yılında 15 yaşından küçük mülteci çocuklarına hizmette olduğu gibi cesaretiniz ve tecrübenizle bize olağanüstü hallerde bize büyük destek verdiniz. Projelerde KUBI imzası her zaman hissediliyor” dedi.

Ute Sauer de “KUBI yüreğiyle Frankfurt için yaşıyor. Size yeni büronuzda bütün kalbimle başarılar diliyorum. Yenilikçi, modern projeler geliştiren özelliğinizle iyi çalışmalara imza attınız. Sizlerle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kubi Genel Müdürü Arif Arslaner ise 25 yıldan beri eğitim ve meslek eğitimi konusunda aileler, çocuklar ve gençlerin yanında olduklarını söyledi. Aslaner, Sanayi ve Ticaret Odası ve İş Ajansı ile birlikte doğrudan özellikle yeni gelen anne, babalar ve gençleri hedef alan yeni bir meslek eğitimi kampanyası başlatacaklarını duyurdu.