Kulisler bunu konuşuyor: Dışişleri koltuğuna oturmayacak!

ALMANYA’da Hıristiyan Birlik’le (CDU/CSU) Sosyal Demokratlar (SPD) koalisyon kurmada anlaştı. Ama sular durulmuyor. Dışişleri Bakanı olması karşılığında, SPD Genel Başkanlığını bırakacak olan Martin Schulz’un siyasi kariyeri ve bakanlık koltuğu zora girdi.

Seçimlerden sonra SPD olarak hükümette yer almayacaklarını, kendisinin Merkel’in başbakanlığında bakanlık görevi almayacağını söyleyen Schulz’un şimdi Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturacak olması, parti tabanını rahatsız etti. Schulz’un sözünde durmamasına önce SPD eski lideri ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel tepki gösterdi. Gabriel, Genel Başkanlığı başbakan adaylığı hakkını seçim öncesi Schulz’a bırakmıştı. Schulz’un kendisine Dışişleri Bakanlığı’nı bırakma sözü verdiğini ima eden Gabriel, SPD’de ilişkilerin saygısız, verilen sözün ise hiçbir değeri olmadığını söyledi.

ÜZERİNDE YOĞUN BASKI VAR

Halen Dışişleri Bakanı olan Gabriel’in bu çıkışı parti tabanında Schulz’a karşı tepkiyi körükledi. Koalisyon sözleşmesine SPD üyelerinin onay vermesi gerekiyor. Gençlik teşkilatı Jusos Başkanı Kevin Kühnert’in de büyük koalisyona hayır turu başlatması, Schulz üzerinde yoğun bir baskı yarattı. Siyasi kulislerde SPD Genel Başkanlığı’nı bırakacağını açıklayan Martin Schulz’un bu baskıya dayanamayacağı ve daha oturmadığı Dışişleri Bakanlığı koltuğundan da vaz geçeceği konuşuluyor.

SCHULZ İPTAL ETTİ, GABRIEL GİDİYOR

Bu arada bir son dakika gelişmesi oldu. Gabriel, Münih’te gelecek hafta sonu başlayacak Uluslararası Güvenlik Konferansı’na katılmaktan vazgeçti. Ardından Schulz’un konferansa katılacağı bildirildi. Ancak Schulz da Güvenlik Konferansı’na gitmekten vazgeçti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise Gabriel’in konferansa konuşmacı olarak katılacağını açıkladı. Gabriel, gelecek hafta cumartesi sabahı Münih’te Güvenlik Konferansı’nın açılış konuşmasını yapacak.