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    Kulak ağrısıyla hastaneye gitti, içinden çıkanı görünce kimse gözlerine inanamadı

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 12:45 | Son Güncelleme:

    Kulağında hissettiği ağrı sebebiyle hastaneye giden 49 yaşındaki kadının kulağından canlı bir örümcek çıktı.

    Hindistan'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde 49 yaşındaki kadının kulağından çıkan canlı örümcek doktorları hayrete düşürdü.

    Edinilen bilgilere göre ev işleriyle uğraştıktan sonra öğle uykusuna yatan Hintli kadın, uyandığında sağ kulağında bir rahatsızlık hissetmeye başladı. Ağrıyı anlamak için kendi çabalarıyla kulağına baktıysa da ne olduğunu çözemedi. Hastaneye gittiğinde ise durumu öğrendi. Bir ışıkla kulağına yakından bakılan kadının kulağının içinde küçük bir örümcek görüldü.

    Kulak ağrısıyla hastaneye gitti, içinden çıkanı görünce kimse gözlerine inanamadı


    Örümceğin kadının kulağından çıktığı anlar kameraya alınırken, görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Operasyonun ardından açıklama yapan talihsiz kadın ise, kulağındaki canlının hareketini hissettiği için paniğe kapıldığını ifade ederken, doktorun örümcek açıklamasının ardından ise hayatının şokunu yaşadığın belirtti.

    Etiketler: Örümcek , Hindistan , kulak
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