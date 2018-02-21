Kulak ağrısıyla hastaneye gitti, içinden çıkanı görünce kimse gözlerine inanamadı

Hindistan'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde 49 yaşındaki kadının kulağından çıkan canlı örümcek doktorları hayrete düşürdü.



Edinilen bilgilere göre ev işleriyle uğraştıktan sonra öğle uykusuna yatan Hintli kadın, uyandığında sağ kulağında bir rahatsızlık hissetmeye başladı. Ağrıyı anlamak için kendi çabalarıyla kulağına baktıysa da ne olduğunu çözemedi. Hastaneye gittiğinde ise durumu öğrendi. Bir ışıkla kulağına yakından bakılan kadının kulağının içinde küçük bir örümcek görüldü.









Örümceğin kadının kulağından çıktığı anlar kameraya alınırken, görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Operasyonun ardından açıklama yapan talihsiz kadın ise, kulağındaki canlının hareketini hissettiği için paniğe kapıldığını ifade ederken, doktorun örümcek açıklamasının ardından ise hayatının şokunu yaşadığın belirtti.