Kül olan hayatlar
Tarihin en trajik felaketlerinden birinin yaşandığı Yunanistan’daki yangınlar kontrol altına alınınca ortaya ürkütücü bir tablo çıktı. Aralarında çocukların da bulunduğu 81 ölü, 190’a yakın yaralı ve çok sayıda kayıp var.
TÜM dünyayı derinden sarsan Yunanistan’daki yangınlar önemli ölçüde kontrol altına alınırken, korkunç tablo gitgide belirginleşiyor. Aralarında 20 yabancının bulunduğu yaklaşık 170 kişinin kayıp olduğu tahmin edilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Mati civarında 2 bin 500 ev tamamen, 4 bin ev de kısmen yanarken, itfaiye ekipleri bunların ancak üçte birine girebildi. Yaşanan felaketle ilgili, Yunan makamlarının facia anındaki ve öncesindeki ihmalleri de yoğun tartışmalara neden oluyor. Yunan Dimokratia gazetesi dün “Cinayet” manşetiyle yayına çıkarak, yangın felaketinde yetkili makamların büyük sorumluluğu bulunduğuna dikkat çekti.
Mati bölgesinde felaketten kurtulanların en büyük şikâyeti, itfaiye ekiplerinin olay yerine saatler sonra gelmesiydi. Konuyla ilgili konuşan İtfaiye Çalışanları Sendikası Başkanı Dimitris Stathopulos, “Elimizdeki araçların yüzde 50’si 15, yüzde 15’i de 35-40 yıllık. Bazı araçlar yedek parça eksikliğinden garajlarda bekliyor. Devlet ödenek ayırmıyor. Maskelerimizi bile kendi paramızla satın alıyoruz” dedi.
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