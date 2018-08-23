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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
23.08.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

Küfürbaz stajyer NASA'yı karıştırdı

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Küfürbaz stajyer NASA'yı karıştırdı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da staja başlayan bir kişi, kurumun üst düzey yetkilisi olduğunu bilmediği bir kişiye Twitter'da küfür edince kovuldu.

Naomi H. adlı kullanıcı, staja kabul edilişini, Twitter'da "Herkes lanet olası çenesini kapasın. (Shut the f…. up) NASA'da staja kabul edildim" diye müjdeledi.

Mesaj, Twitter'da çok ilgi görünce NASA'dan da sorumlu Ulusal Konseyi üyesi Homer Hickam, Naomi H'ye "Kullandığınız dile dikkat edin" diye cevap yazdı.

Naomi H, kim olduğunu bilmediği Hickam'a "Sen benim p….i ve t…. yala. Ben NASA'da çalışıyorum" diye cevap verdi.

Homer Hickam, Naomi H'ye "Ben de NASA'dan sorumlu Ulusal Uzay Konseyi'nde çalışıyorum" cevabını verince mesaj silindi.
Naomi H, Twitter hesabını gizli konuma aldı ve "Bir süreliğine Twitter'a ara veriyorum" dedi.

Küfürbaz stajyer NASAyı karıştırdı


'Özür diledi'

NASA'daki stajı iptal edilen Naomi H'nin daha sonra Hickam'ı arayarak özür dilediği belirtiliyor.

Hickam, özrünü kabul ettiği Naomi H'nin stajını kaybetmesinde rolü olmadığını belirterek "Mesajı NASA etiketi olduğu için gördüm. Benim kimseyi işe alma ya da kovma yetkim yok. Daha sonra CV'sine baktım. Eminim uzay ve havacılık sektöründe iyi bir iş bulacaktır. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Bu olay siciline geçmeyecek. Bana NASA'ya yeniden başvuru yapacağını söyledi" diye konuştu.

 

 

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