Kudüs’te ‘ABD elçiliği’ tabelaları hazır
ABD Başkanı Trump’ın tartışmalı ‘Kudüs’ kararının hayata geçirileceği 14 Mayıs öncesi dün elçiliğe giden yolları gösteren tabelalar yerleştirilirken, Trump’ın açılışa katılmayacağı açıklandı.
KUDÜS caddelerine Amerikan elçiliğine gidişi gösteren üç tabela koyulurken, Belediye Başkanı Nir Barkat, “Bu bir rüya değil. Gerçek. ABD Büyükelçiliği için hazırlanan ilk işaretlerin asılmasından gururluyum” diye tweet attı. Bu işaretler büyükelçiliğe dönüştürülecek olan başkonsolosluğun konumuna göre dikildi. Filistin Başmüzakerecisi Saib Erekat ise yabancı diplomatları ve sivil toplum örgütlerini gelecek hafta yapılacak açılışı boykota çağırdı. Beyaz Saray ise açılışa Trump’ın katılmayacağını açıkladı. Onun yerine Hazine Bakanı Steven Mnuchin, kızı Ivanka Trump ile danışman damadı Jared Kushner törende hazır bulunacak. Elçiliğin hizmete gireceği 14 Mayıs, İsrail’in 70. kuruluş yıldönümü. Filistinliler ise İsrail’in kuruluşu nedeniyle 15 Mayıs’ı Nakba (Felaket) Günü olarak anıyor. Gazze’de haftalardır devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamındaki eylemlerin 14-15 Mayıs’ta doruğa çıkması bekleniyor.
Öte yandan dün, Güney Amerika ülkesi Paraguay’ın 21 ya da 22 Mayıs’ta Devlet Başkanı Horacio Cartes’in katılımıyla Kudüs’te elçilik açacağı belirtildi. Daha önce de Orta Amerika ülkesi Guetamala, 16 Mayıs’ta büyükelçiliğini bu kente taşıyacağını açıklamıştı.
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