Kudüs kararı kaygı verici

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini mayıs ayında Kudüs’e taşıyacağını açıklamasına tepki gösterdi. Dışişleri açıklamasında ABD’nin kararını ‘son derecece kaygı verici’ diye nitelendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklamasının bu ülkenin uluslararası hukuku, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarını ve yerleşik BM parametrelerini çiğneyerek barış zeminini tahrip etmekte ısrar ettiğini gösterdiği belirtildi. Açıklamada şunlara yer verildi:

“ABD ne yazık ki, bu kararıyla ahiren İstanbul’da toplanan İİT Olağanüstü Zirvesi’nin Sonuç Bildirisine ve BM Genel Kurulu’nda alınan karara yansıyan uluslararası toplumun vicdanının sesini duymadığını ya da daha vahimi umursamadığını ortaya koymaktadır. ABD’nin son derece kaygı verici söz konusu kararına karşı, Türkiye, Filistin halkının meşru haklarının korunması için çaba harcamayı sürdürecektir.”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da kararın barışa katkı sunmayacağını belirterek, “Bölge barışına açıkça bir tehdit olduğu açık” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN’DEN TEPKİ

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud da ABD’nin büyükelçiliğini taşıma ve Filistinlilerin Nekbe (Felaket) Günü’ne denk gelen 14 Mayıs’ta bunu yapmasına tepki gösterdi. Mahmud, “Elçiliğin taşınması planını uygulama adımı ve zamanlaması, Filistin halkının ve Arap ulusunun kimliğini ve duygularını kasıtlı olarak ihlal etmektedir” dedi.

BİLGİ NOTU

İsrail’in kuruluş günü 14 Mayıs, aynı zamanda, zorunlu göçe maruz kalan ve topraklarından edilen Filistinliler tarafından Nekbe (Felaket) Günü olarak anılıyor.

BÜYÜKELÇİLİĞİ CASİNO KRALI MI FİNANSE EDECEK

ABD’deki İsrail lobisinin önde gelen isimlerinden olan ve aynı zamanda Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi’ne büyük miktarlarda bağış yapan Las Vegaslı casinolar kralı Sheldon Adelson’un ABD’nin Kudüs’te inşa edeceği büyükelçilik binasının maliyetine katkı yapmayı önerdiği bildirildi. AP ajansına göre ABD Dışişleri Bakanlığı avukatları, büyükelçilik binasının inşaatı için bağış alınmasının meşru olup olmadığını araştırıyor.

NETANYAHU’DAN ÖVGÜ

İSRAİL’de hakkında çıkan yolsuzluk soruşturmalarıyla boğuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin kararını övgüyle karşıladı. Başbakanlık makamından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu’nun “Bu İsrail halkı için harika bir gün. Bu karar, İsrail’in 70. bağımsızlık gününü daha da büyük bir kutlamaya dönüştürecek” ifadelerine yer verildi.