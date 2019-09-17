Küçük prenslerle hamburger kaçamağı
İngiltere kraliyet ailesi eski hizmetçilerinden Paul Burrell, Lady Diana’nın, çocukları Prens Harry ve Prens William’ı her hafta sonu hamburger-patates yemeye götürdüğünü söyledi.
Lady Diana’nın bunu çocuklarının ‘normal’ bir hayat yaşaması için yaptığını söyleyen Burrell, Lady Diana’nın siparişi eve verdiğinde ise yemek yerken televizyon izlemeye bayıldığını belirtti. Lady Diana, 1997’de 36 yaşındayken Paris’te paparazzi kovalaması sırasında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
Eski hizmetçilerinden Paul Burrell, Lady Diana’nın çocuklarıyla ilişkilerini anlattı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle