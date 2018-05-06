Küçük kızlarını pazarlayan cani anne tutuklandı
ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Morgan Summerlin isimli kadın, 2 yaşlı adama yaşları 4 ve 5 olan iki kızına para karşılığı tacizde bulunması için izin verdiğini kabul etti.
ABD'de ülke gündemine oturan olay, kız çocuklarının annelerinin kendilerini 78 yaşındaki bir adamın evine götürdüğü ve adamın kendilerini öptüğünü ve birine tecavüz ettiğini söylemesi üzerine ortaya çıktı.
Annenin kızlarını defalarca Richard'ın evine götürdüğü ve her seferinde 100 dolar aldığı belirtildi.
ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI
Annenin ayrıca kızlarını Alfredo Trejo isimli bir adamın evine de götürdüğünü ve para karşılığında adamın kızlarına taciz etmesine izin verdiği ortaya çıktı.
Mahkeme, Richard'a tecavüz ve çocuk yaştaki birini taciz suçundan 146 yıl hapis cezası verdi.
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