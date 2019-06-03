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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
03.06.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Küçük çocuğun şakası nedeniyle savaş uçakları havalandı

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Küçük çocuğun şakası nedeniyle savaş uçakları havalandı

Singapur: Yolcu uçağında 13 yaşındaki çocuğun bomba şakası nedeniyle iki savaş uçağı kalktı

Singapur Hava Kuvvetleri, 13 yaşındaki bir çocuğun şakası olduğu belirtilen sahte bomba ihbarı nedeniyle, ülkeye gelen bir yolcu uçağına eşlik etmeleri için iki savaş uçağı havalandırdı.

Filipninler'in Cebu kentinden Scoot Havayolları'na ait uçakta 144 yolcu bulunuyordu.

Singapur medyasına göre, bomba şakasının arkasında 13 yaşındaki bir yolcu bulunuyor.

Çocuğun, soruşturmada polisle işbirliği yaptığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 144 yolcu ve altı mürettebatın Changi Havaalanı'na güvenli bir şekilde ulaştıkları kaydedildi.

Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen ise olayın ardından, ülkesinin "aksi kanıtlanana dek bütün tehditleri ciddiye aldığını" söyledi.

Ng, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Ülkeye gelen Scoot uçağına eskort etmesi için iki savaş uçağı havalandırıldı ama yanlış alarm çıktı. Ancak Singapur Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri daima tetikte olacak" dedi.

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