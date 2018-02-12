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    ‘Küçük cesur kız’ı serbest bırakın

    AA
    12.02.2018 - 10:29 | Son Güncelleme:

    Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da İsrail’in tutuklu yargıladığı ‘Hanzala Cesaret Ödülü’ sahibi Filistinli Ahed et-Temimi’ye destek gösterisi düzenlendi.

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    • ‘Küçük cesur kız’ı serbest bırakın
    • ‘Küçük cesur kız’ı serbest bırakın
    • ‘Küçük cesur kız’ı serbest bırakın
    • ‘Küçük cesur kız’ı serbest bırakın

    DAM Meydanı’nda Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi’nin çağrısıyla düzenlenen gösteriye, çoğunluğunu Hollandalıların oluşturduğu yaklaşık yüz kişilik bir grup katıldı.

    ‘Küçük cesur kız’ı serbest bırakın

    Göstericiler, “Ahed Temimi ve bütün siyasi tutsaklar serbest bırakılsın”, “Filistin’de kadınlar ve küçük kızlar direnişe öncülük ediyorlar” ve “Özgür Ahed, özgür Filistin” dövizleri taşıdılar.

    ‘Küçük cesur kız’ı serbest bırakın

    Gösterinin organizatörleri tarafından dağıtılan basın bildirisinde ise İsrail’in Temimi’yi 19 Aralık 2017’den bu yanan hukuksuz biçimde tutuklu yargıladığına vurgu yapıldı.

    ‘Küçük cesur kız’ı serbest bırakın

    Bildiride, İsrail’deki diğer tutuklu çocukların da durumu anlatılırken, çocukların tutuklanmasının sistematik bir şekilde yapıldığı belirtildi.
    ‘Filistinli cesur kız’ olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul’da ‘Hanzala Cesaret Ödülü’ne layık görülmüştü.

    ‘Küçük cesur kız’ı serbest bırakın

    ‘Küçük cesur kız’ı serbest bırakın

    Etiketler: Ahed Temimi , Amsterdam , Filistinli , avrupadan haberler
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