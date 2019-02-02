Küba'ya meteor düştü
Küba’nın batısındaki Pinar del Ro bölgesinde bulunan Viales kasabasına meteor düştü.
Görgü tanıkları, çok büyük bir gürültü duyduklarını kaydetti.
Meteorun havada patlaması sebebiyle iki patlama sesi duyuldu. Patlama sesleri çok sayıda binanın camlarını kırdı.
Gürültünün ardından bölgede araştırma başlatıldı. Araştırma sonucunda bir evin bahçesinde siyah ve beyaz renkli taş örneğine rastlandı. Taşı inceleyen Kübalı uzmanlar, bulunan cismin bir meteor olduğunu duyurdu.
Bölgedeki camları kıran meteor ölüm ya da yaralanmaya yol açmadı.
Küba Meteoroloji Müdürlüğü olayla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı ve düşen cismin meteor olduğunu doğruladı.
İncelenen uydu verileri de bölgeye düşen bir meteorun varlığını tespit etti.
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