Küba’daki ABD diplomatlarına gerçekten de bir şey olmuş
KÜBA’da esrarengiz şekilde rahatsızlandıkları için ABD’ye geri çağrılan diplomatların beyninde bir şeyler olduğu, ancak ne olduğunun anlaşılamadığı belirtildi.
2016 yıl sonu ile 2018 mayıs ayı arasında denge sorunu, vertigo, koordinasyon bozukluğu, duyma ve görme problemi, anksiyete gibi şikayetleri bulunan yaklaşık 40 diplomat ve aile üyelerine Pennsylvania Üniversitesi’nde MR çekildi. MR sonuçları kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, beyin beyaz maddesi ve beynin hareketleri kontrol eden cerebellum bölgesinde farklılıklar olduğu tespit edildi. Araştırma sonuçları Amerikan Tıp Vakfı Dergisi’nde yayınlandı. Prof. Ragini Verma, “Bu insanların beyinlerine bir şeyler olmuş. Olan şeylerin de önceden var olan bir durumla ilişkisi yok” yorumunda bulundu.
Prof. Verma, söz konusu kişilerin rahatsızlıklarında bir evrilme ya da gelişme olup olmadığını görmek açısından takip etmenin önemli olduğunu ifade etti. Şikayetlerin duyulduğu dönemde bir sonar saldırıya maruz kalmış olabileceklerine dair söylentiler çıkmış, Küba yönetimi bunu kesinlikle reddetmişti. Son araştırmanın ardından Küba Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD ile ilişkilerden sorumlu Müsteşar Johana Tablada Beyaz Saray’a çağrı yaparak “Yeni yaptırımlar için bahane yaratmayın” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle