Küba’daki ABD diplomatlarına gerçekten de bir şey olmuş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKüba’daki ABD diplomatlarına gerçekten de bir şey olmuş
GeriDünya Küba’daki ABD diplomatlarına gerçekten de bir şey olmuş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Küba’daki ABD diplomatlarına gerçekten de bir şey olmuş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küba’daki ABD diplomatlarına gerçekten de bir şey olmuş

KÜBA’da esrarengiz şekilde rahatsızlandıkları için ABD’ye geri çağrılan diplomatların beyninde bir şeyler olduğu, ancak ne olduğunun anlaşılamadığı belirtildi.

2016 yıl sonu ile 2018 mayıs ayı arasında denge sorunu, vertigo, koordinasyon bozukluğu, duyma ve görme problemi, anksiyete gibi şikayetleri bulunan yaklaşık 40 diplomat ve aile üyelerine Pennsylvania Üniversitesi’nde MR çekildi. MR sonuçları kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, beyin beyaz maddesi ve beynin hareketleri kontrol eden cerebellum bölgesinde farklılıklar olduğu tespit edildi. Araştırma sonuçları Amerikan Tıp Vakfı Dergisi’nde yayınlandı. Prof. Ragini Verma, “Bu insanların beyinlerine bir şeyler olmuş. Olan şeylerin de önceden var olan bir durumla ilişkisi yok” yorumunda bulundu.

Prof. Verma, söz konusu kişilerin rahatsızlıklarında bir evrilme ya da gelişme olup olmadığını görmek açısından takip etmenin önemli olduğunu ifade etti. Şikayetlerin duyulduğu dönemde bir sonar saldırıya maruz kalmış olabileceklerine dair söylentiler çıkmış, Küba yönetimi bunu kesinlikle reddetmişti. Son araştırmanın ardından Küba Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD ile ilişkilerden sorumlu Müsteşar Johana Tablada Beyaz Saray’a çağrı yaparak “Yeni yaptırımlar için bahane yaratmayın” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Boris Johnson Buckingham Sarayı'nda başbakanlık görevini devraldı
İngiliz kabinesinde istifalar art arda gelmeye başladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sabrımız tükendi
ABD Büyükelçiliği'nden önemli açıklama