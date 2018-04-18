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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.04.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

Küba'da yarım asırlık 'Castro' dönemi sona eriyor

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Küba'da yarım asırlık 'Castro' dönemi sona eriyor

Küba'da yarım asra yakın bir sürenin ardından ilk kez devlet başkanlığında Castro adı olmayacak.

Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet başkanlığını devralan Raul Castro görevini Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel'e devredecek.

Yarın toplanacak ulusal meclisin, ikinci 5 yıllık başkanlık döneminin sonunda görevini bırakacağını açıklayan Raul Castro'nun yerine Diaz-Canel'i başkanlığa seçmesi bekleniyor.

Görev değişimiyle birlikte, Küba Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1959 yılından bu yana ilk kez devlet başkanlığı makamında Castro soyadını taşımayan biri oturmuş olacak.

57 yaşındaki Diaz-Canel'in devlet başkanı olması ayrıca ülkenin kurucu kadroları içinde yer almayan, devrim döneminde yetişmiş kuşaktan bir ismin ilk kez başa geçmesi anlamına geliyor.

Öte yandan 86 yaşındaki Castro, devlet başkanlığı görevini bıraksa da ülkeyi yöneten Komünist Partinin başında kalacak. Dolayısıyla görev değişimi Castro'nun tamamen iktidardan çekilmesi anlamına gelmiyor.

Fidel Castro da 2008 yılında sağlık nedenleriyle devlet başkanlığı görevini kardeşine devretmiş, ancak Komünist Parti liderliğini sürdürmüştü. Castro, 2016 yılında 90 yaşında vefat etmişti.

Devlet başkanlığını devralması beklenen Diaz-Canel, 25 yıldır Komünist Parti içinde görev yapan bir isim. Santa Clara'daki Merkez Las Villas Üniversitesinde elektronik mühendisliği eğitimi alan Diaz-Canel, bir süre silahlı kuvvetlerde görev yaptıktan sonra kendi üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Komünist Parti gençlik misyonlarında da görev yapan Diaz-Canel, 2013 yılında Raul Castro tarafından devlet başkan yardımcılığına getirilmişti.

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