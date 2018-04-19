Küba'da resmen Castro'suz dönem başladı
Havana'da yönetim Raul Castro'nun yerini alan yardımcısı Miguel Diaz-Canel'e geçti. Böylece, Küba'da 1959 yılından bu yana ilk kez Castro'suz dönem başlamış oldu.
Küba'nın 86 yaşındaki devlet başkanı Raul Castro, görevini yardımcısı Miguel Diaz-Canel'e resmen devretti.
Başkanlığın 57 yaşındaki Miguel Diaz-Canel'e geçmesiyle Küba'da 1959 yılından bu yana ilk kez Castro'suz dönem başlamış oldu.
Raul Castro, 2016'da ölen ağabeyi Fidel'in 2008'de istifa etmesinden bu yana Küba'nın bir numaralı ismiydi.
86 yaşındaki Castro'nun, Komünist Parti Sekreteri rolünü 2021'e kadar sürdürmesi bekleniyor.
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