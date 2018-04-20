Küba’da Castro dönemi sona eriyor... Yeni başkandan ‘devrime devam’
KÜBA’da Miguel Diaz-Canel’in (57) resmen devlet başkanı seçilmesiyle Fidel Castro ile başlayan Raul Castro ile devam eden bir dönem sona eriyor.
1959 devrimi sonrasında dünyaya gelen ilk Küba Devlet Başkanı olan Diaz-Canel, ilk açıklamasında ‘devrime devam’ sözü verdi.
Elektronik mühendisi olan ve siyasete atılmadan önce üniversitede öğretim görevlisi olan Diaz-Canel, 2013 yılından bu yana Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Ulusal Meclis’teki seçimin ardından ilk konuşmasında Küba dış politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını söyleyen Miguel Diaz-Canel, Küba devrimini savunmak ve ‘mükemmel’ hale getirmek için gereken değişikliklerin hayata geçirileceğini kaydetti.
CASTRO’NUN GÖZÜ ÜZERİNDE
Amerikalı aktör Richard Gere’e benzetilen Miguel Diaz-Canel, kot pantolonu, elinden düşmeyen tabletiyle farklı bir portre çizse de Küba devrimine sadık bir kişi olarak biliniyor. Ancak Komünist Parti genel sekreterliğine 2021’e kadar devam edecek 86 yaşındaki Raul Castro’nun yine de gözlerinin Diaz-Canel’ın üzerinde olacağı belirtiliyor. Raul Castro, 2016’da ölen ağabeyi Fidel’in 2008’de istifa etmesinden bu yana Küba’nın bir numaralı ismiydi.
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