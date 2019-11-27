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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Ingimage
27.11.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

'Kuantum okuma kursları' öğrencilere dakikada 20 bin kelime okumayı vaat ediyor

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'Kuantum okuma kursları' öğrencilere dakikada 20 bin kelime okumayı vaat ediyor

Avrupa'nın en hızlı okuyan kişisi İngiltere'den Dan Holloway. 2018'de yapılan bir yarışmada dakikada 1700 kelime okuduğu tespit edildi.

Çin'deki hızlı okuma kursları ise öğrencilere 5 dakikada 100 bin kelime okumayı vaat ediyor.

Bu kurslarda "kuantum hızlı okuma" tekniği öğretiliyor. Ancak Pekin'de bir hızlı okuma yarışında kitap sayfalarını hızla çeviren öğrencileri gösteren bir video viral olmuş ve tartışmalara yol açmıştı.

Bu yarışmada öğrenciler oyun kartı karıyormuş gibi kitap "okuyor".

Bu yöntemi savunanlar, sayfaları hızla çevirirken okurun zihninde görüntüler oluştuğunu ve bunun okudukları kitabın içeriğini anlamalarına yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Ancak bu konuda ikna olmayan bazıları da bu tür kursları "sahtekârlık" ve "bilim dışı" olarak değerlendiriyor.

Video üzerine, bölgedeki eğitim yetkilileri de harekete geçti. Shenzhen Eğitim Dairesi bu ay aldığı bir kararla ilk ve ortaokul öğrencilerine kuantum hızlı okuma kurslarını yasakladı. Bu kursları düzenleyenlere karşı da soruşturma açtı.

Bazı uzmanlar bu tür eğitimlerin temelsiz ve yanıltıcı olduğunu söylese de kurslar popüler hale geldi.

Çocuklarının akademik başarısına katkıda bulunma isteği, bilimsel bilgi eksikliği ve bu alanda yeterince düzenleme olmaması gibi nedenler bunda etkili oldu.

Kuantum hızlı okuma tekniği Japon öğretmen Yumiko Tobitani tarafından geliştirildi. 2006'da Tomitani bu yöntem hakkında yazdığı bir kitabı yayımladı.

Çin medyasında yer alan bilgilere göre, hızlı okuma kursları Pekin, Shenzhen, Guangzhou ve Hangzhou gibi birçok büyük kentte hizmet veriyor.

Kurs ücreti 4200 ila 8500 dolar arasında değişiyor. 14 bin dolara mal olan kurslar da var.

Birçok Çinli, çocuklarını bu kurslara yazdıran velilerle dalga geçen sosyal medya paylaşımlarında bulunurken bazı uzmanlar da şüphelerini dile getirdi.

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