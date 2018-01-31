Krizli kongre

SURİYE’de 2011’den beri süren içsavaşa çözüm bulmak için Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen ‘Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin dün ikinci ve son günü geride kaldı. Kongre Suriye Milli Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Kongreye Türkiye’den gelen muhalifler de katılmaktan vazgeçti. 70 kişilik muhalif heyet temsil ettikleri örgütlerin logolarının da salonda yer almasını talep etti. Ancak Rus tarafının, organizasyon düzeninde değişiklik yapılmayacağını iletmesi üzerine, muhaliflerle organizatörler arasında tartışma çıktı.

MUHALİFLER GERİ DÖNDÜ

Heyetin kongreye katılması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasındaki iki telefon görüşmesi de yeterli olmadı. Bunun üzerine muhalif heyet, temsil yetkilerini kongredeki Türk Dışişleri Bakanlığı heyetine devrederek Türkiye’ye dönme kararı aldı. Kriz yüzünden kongre üç saat gecikmeli başladı.

MISTURA’DAN ELEŞTİRİ

Bu krize ilaveten BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura’nın da organizatör konumdaki Rus tarafının hazırladığı gündeme eleştirileri oldu. Mistura’nın en önemli eleştirisi yeni Suriye anayasasını hazırlanması için Soçi kongresinde oluşturulması planlanan komisyona girecek kişilerin belirlenme şekli oldu.

LAVROV’A PROTESTO

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise kongreye mesaj gönderdi. Putin’in mesajını açılış konuşmasını yapan Bakan Lavrov okudu. Bazı delegeler, Suriye’de hava saldırıları düzenleyen Rusya’yı sivilleri öldürmekle suçladı. Rejim yanlıları ise onları bastırmak için lehte slogan atttı.

ANAYASA KOMİTESİ İÇİN ORTAK KARAR ÇIKTI

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, dün toprak bütünlüğü vurgusuyla sona erdi. Sonuç bildirgesinde, “Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli” denildi. Kongrede Anayasa komitesi kurulması yönünde karar alındı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, komitede Soçi’ye katılmayan muhalif grupların temsilcilerinin bulunacağını söyledi. 150 kişilik komitede rejim, muhalefet, bağımsızlar, aşiret liderleri ve kadınlar yer alacak.