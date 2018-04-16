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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
NERDUN HACIOĞLU - MOSKOVA
16.04.2018 - 01:54, Son Güncelleme:

Krizde yeni saha BMGK

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Krizde yeni saha BMGK

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’deki kimyasal tesisleri önceki gün füzelerle vurmasının ardından yakın zamanda yeni bir saldırı beklenmezken, kriz diplomasi alanına taşındı. Rus basını ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’de ateşkes için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ortak bir girişimde bulunacağını yazdı. BMGK’nın geçen şubat ayındaki ateşkes kararı hayata geçmemişti.

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Duma’da kimyasal saldırı düzenlendiği gerekçesiyle Suriye’ye müdahalesinin ardından Suriye krizi tekrar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) taşındı. Rusya’nın BMGK’ya sunduğu “14 Nisan’da bağımsız ve egemen Suriye devletine karşı düzenlenen saldırı kınanmalı” bildirisi Batılı ülkeler tarafından dün reddedildi. 15 üyeli BMGK’da Rusya’nın yanı sıra sadece Çin ve Bolivya’nın destek verdiği bildiride “Suriye’ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artırıcı eylemlerden kaçınılması” çağrısı da vardı. Bunun ardından ABD, İngiltere ve Fransa ortak bir girişimle Suriye’de yeni bir ateşkes planı hazırladı.

2401 SAYILI KARAR

Rus basınının BM’deki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlere göre bu üç ülke, ateşkes için şubatta BMGK’da kabul edilen 2401 sayılı kararın Rusya, İran ve Suriye’nin tavrı nedeniyle hayata geçirilemediğini belirterek, yeni tasarıda “Barış için son şans” vurgusu yapacak. Yeni tasarı maddeleri şöyle: 1-Suriye’nin tüm cephelerinde ateşkes ilan edilmesi ve hemen uygulanması. 2-İnsani yardım konvoylarına koşulsuz şartsız geçiş sağlanması. 3-Şam rejiminin BM kontrolündeki siyasi çözüm masasına yapıcı ve iyi niyetli oturması. 4-Yeni siyasi çözüm görüşmelerinde hiçbir tarafın ön şart koymaması.

ESAD: RUSYA ARTIK EV SAHİBİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Batılı ülkelerin müdahalesinin ardından dün Rusya’dan gelen siyasi bir heyetle görüştü. Görüşmede yer alan Rusya’daki iktidar partisi Birleşik Rusya’nın milletvekili ve Suriye Dostluk Gurubu üyesi Dmitry Sablin, Esad’ın “Rusya Suriye’de artık misafir değil, ev sahibi. Verdiğimiz mücadelenin tüm süreçlerini bizimle birlikte yaşadı” dediğini aktardı.

‘AYIRMAYI BAŞARDI’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünkü açıklamasında, ABD Başkanı Trump’ı Suriye’de kalması için ikna ettiğini savundu. “Kalıcı çözümü inşa etmek için Türkiye, İran, Suriye ve Rusya ile görüşmek gerek” diyen Macron, operasyonun Türkler ile Rusları ayırmayı sağladığını söyledi. Fransa lideri, Rusya Başkanı Putin’e kimyasal saldırıda Moskova’nun suç ortağı olduğunu söylediğini de aktardı.

‘ŞİMDİLİK ÇEKİLME YOK’

ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, Fox News kanalına yaptığı açıklamada ABD’nin hedefleri gerçekleştirilene kadar Suriye’deki askerlerini çekmeyeceklerini söyledi. Haley, bu hedefleri şöyle sıraladı: “Kimyasal silahların Amerikan çıkarlarına risk teşkil edecek biçimde kullanılmayacağını garanti altına almak, DEAŞ’ın yenilmesi ve İran’ı izlemek üzere avantajlı bir durum sağlamak.” Öte yandan Haley, Washington’ın Moskova’ya yeni yaptırımlar getireceğini açıkladı.

TRUMP: OPERASYON MÜKEMMELDİ

ABD Başkanı Donald Trump dün paylaştığı Suriye’ye operasyonla ilgili mesajında, “Suriye baskını o kadar isabetle, öylesine mükemmel yürütüldü ki, Yalan Haber Medyası’nın bunu küçümseyebilmesinin tek yolu, benim ‘Görev Tamamlandı’ terimini kullanmamdı. Bunun üstünde tepineceklerini biliyordum ancak bunun o kadar mükemmel bir askeri terim olduğunu hissettim ki, yeniden kullanılması gerekiyordu. Sık kullanın!” dedi. Öte yandan Amerikan CNN, 14 Nisan’da Humus’ta vurulan tesislerden birinin bombardıman öncesi ve sonrası fotoğrafını yayınladı.

Krizde yeni saha BMGK

BİLGİ NOTU: Harekât öncesi ABD’nin Duma’daki kimyasal saldırının hem incelenmesi hem de sorumlunun tespiti için sunduğu BMGK tasarısını Rusya veto etmişti. Rusya’nın da sunduğu iki tasarı gerekli desteği almamıştı. Son olarak harekât sonrası Moskova’nın rejime saldırıyı kınadığı tasarıyı ABD veto etti.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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