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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.05.2018 - 23:21, Son Güncelleme:

Krizde yeni gelişme: Suudi güçleri ulaştı

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Krizde yeni gelişme: Suudi güçleri ulaştı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen güçlerine "eğitim ve destek" sağlama amacıyla gönderilen Suud güçlerinin Sokotra Adası'na ulaştığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariye kanalının haberine göre, koalisyona ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan güçlerinin Sokotra Adası'na ulaştığı ve "Yemen hükümetiyle ortak koordine çerçevesinde" burada bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu güçlerin, Yemen kuvvetlerine "eğitim ve destek" sağlama amacıyla gönderildiği bildirildi.

Öte yandan, Suudlu ve Yemenli yetkililerden oluşan bir heyet de bu akşam daha erken saatlerde Yemen hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki Sokotra krizini çözmek için Ada'ya gitmişti.

Koalisyon güçlerinin oluşturduğu bu heyetin toplantısına Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın başkanlık ettiği aktarılmıştı.

BAE ASKERLERİNİN SOKOTRA'DA KONUŞLANMASI

BAE'ye bağlı onlarca asker, 2 Mayıs Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin ertesi gün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de adaya gönderilmişti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, "Yemen hükümeti ve koalisyon arasında ortak kapsamlı bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaşma sağlandı." açıklamasını yapmıştı.

Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklıktaki 6 adadan oluşan Sokotra, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu açıklarında Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda bulunuyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, 2013'te yaptığı bir açıklamayla daha önce Hadramevt vilayetine bağlı olan Sokotra'nın bağımsız bir vilayet olduğunu duyurmuştu. 

Türkiyeden Sokotra krizine ilk açıklama
Türkiye'den Sokotra krizine ilk açıklama
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