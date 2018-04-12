Krizde yeni gelişme! Skripaller'in kimyasal maddeyle zehirlendiği doğrulandı
Sky News televizyonu, OPCW uzmanlarının Skripal vakası çerçevesinde yaptığı analizin sonuçlarının yayınladığını duyurdu.
Habere göre OPCW'den yapılan açıklamada, "OPCW laboratuvarları tarafından biyolojik numuneler ve çevresel numuneler üzerinde yapılan analizlerin sonuçları, Salisbury'de kullanılan ve birkaç kişinin ciddi şekilde zarar gördüğü zehirli kimyasal maddeyle ilgili İngiltere tarafından yapılan çıkarımları doğruluyor" dendi.
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