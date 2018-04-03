Krizde son durum: Çin, ABD ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKrizde son durum: Çin, ABD ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar
GeriDünya Krizde son durum: Çin, ABD ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA-İHA
03.04.2018 - 23:41, Son Güncelleme:

Krizde son durum: Çin, ABD ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Krizde son durum: Çin, ABD ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar

Çin, eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yulia’nın zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak ülkeleri gerçeği ortaya çıkarmaya ve soğuk savaş zihniyetini terk etmeye çağırdı. Öte yandan ABD ve Rusya'nın karşılıklı sınır dışı edilen diplomatlarının yerine yeni diplomatlar gönderebilecekleri belirtildi. Rusya cephesi ise soruşturmanın parçası olmak istediklerini yineleyerek dünyanın 20 ülkesinde bu tür kimyasal unsurların imalatının yapılabildiğini aktardı.

Çin Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Skripal ve kızı Yulia’nın zehirlenmesi olayında taraflarca kabul gören bir hükme varılamadığına işaret edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ilgili taraflara gerçeği en kısa zamanda ortaya çıkarma, anlaşmazlıkları karşılıklı saygı ve koordinasyon ilkeleri temelinde ele alma çağrısı yaptı.

ÇİN: ORTAK ÇABA HARCANMALI

Uluslararası toplumun birçok sınamayla karşı karşıya olduğunun altını çizen Shuang, “Tüm taraflar, soğuk savaş zihniyetini terk etmeli, cepheleşme oluşturmaktan kaçınmalı, dünyada barış, istikrar ve huzurun sürdürülmesi için ortak çaba harcamalı” şeklinde konuştu.

ABD'DEN YENİ DİPLOMAT İDDİASI

Öte yandan ABD ve Rusya'nın karşılıklı sınır dışı edilen diplomatlarının yerine yeni diplomatlar gönderebilecekleri belirtildi.

ABD'nin CNN televizyon kanalının, ismini vermediği bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisini referans göstererek yayınlandığı habere göre, sınır dışı edilen diplomatların yerine ABD ve Rusya birbirlerine yeni diplomatlar gönderebilir.

Habere göre üst düzey yetkili, "Daha önce benzeri durumlarda da olduğu gibi, ABD ve Rusya geçen hafta sınır dışı edilen diplomatların yerine birbirlerine yeni diplomatlar yollayabilir." ifadesini kullandı, sınır dışı edilen diplomatların görev yaptıkları ülkede "istenmeyen kişi" olduklarını, aynı görev için farklı diplomatların görevlendirilebileceğini belirtti.

"AZALTMAK GİBİ BİR TALEPTE BULUNMADI"

Yetkili ayrıca, "Rusya bizim görevli sayımızı azaltmak gibi bir talepte bulunmadı. Biz de bundan ABD'nin Rusya'ya yeni diplomatlar yollayabileceği anlamını çıkartıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN'DEN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ise İngiltere'de çifte ajan Sergey Skripal'ın zehirlenmesine ilişkin Türkiye ziyaretinde şu açıklamalarda bulundu:

“Bu konuda kısa bir görüşme yaptık. Sayın Erdoğan bazı sorular sordu, ben pozisyonumuzu anlattım. Uluslararası uzmanların değerlendirmelerine göre, dünyanın 20 ülkesinde bu tür kimyasal unsurların imalatı yapılabiliyor. Scotland Yard yani İngiltere'nin organize suçla mücadele kurumu 'bu soruşturmayı tamamlamak için bir kaç ay lazım' dedi.

RUSYA KARŞITI BİR KAMPANYA

Bir laboratuvar başkanı ajanslara verdiği demeçte bu kimyasal unsurun menşeini tespit edemediklerini açıkladı. Rusya karşıtı bir kampanya hızlı bir şekilde yapıldı. Yarın kimyasal silahların yasaklanması örgütünün bir toplantı yapması için girişimde bulunacağız. Ümit ediyoruz ki, bu örgütlü tartışmalar sonucunda bu olaya nokta konulacak. Tabi ki biz kapsamlı bir soruşturma istiyoruz. Biz de bu soruşturmanın bir parçası olmak, soruşturmaya katılmak istiyoruz. Bizde gerekli soruşturmayı Rusya’da yapacağız."

 

ABD yönetimi, İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesi olayından sorumlu tutulan Rusya'nın ABD'de görev yapan 60 diplomatını sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamış, bunun ardından sınır dışı kararı alınan Rus diplomatlar ülkelerine geri dönmüştü.
Rusya da buna karşılık olarak 60 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceklerini ve St.Petersburg kentindeki Amerikan Konsolosluğu'nun kapatılacağını duyurmuştu. 

DİPLOMATİK KRİZ

İngiltere'de yaşayan eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı, Salisbury kentindeki bir bankın üzerinde bilinçleri kapalı olarak bulunmuştu. İngiliz polisi, Skripal ve kızının zehirlendiğini belirtmişti. Londra, olayla ilgili Moskova’yı suçlarken, Rus yönetimi ise bu iddiaları reddetmişti. İngiltere, ABD, bazı AB üyeleri ve NATO’nun, bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almasıyla başlayan diplomatik kriz büyüyerek devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Krizde son durum: Çin, ABD ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar

Trump'tan Suudi Arabistan ve Katar ile telefon diplomasisi

Son dakika... Youtube'un merkezinde silah sesleri

Ruhani'den ABD ve İsrail'e sert çıkış