Krizde son durum: Çin, ABD ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar
Çin, eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yulia’nın zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak ülkeleri gerçeği ortaya çıkarmaya ve soğuk savaş zihniyetini terk etmeye çağırdı. Öte yandan ABD ve Rusya'nın karşılıklı sınır dışı edilen diplomatlarının yerine yeni diplomatlar gönderebilecekleri belirtildi. Rusya cephesi ise soruşturmanın parçası olmak istediklerini yineleyerek dünyanın 20 ülkesinde bu tür kimyasal unsurların imalatının yapılabildiğini aktardı.
Çin Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Skripal ve kızı Yulia’nın zehirlenmesi olayında taraflarca kabul gören bir hükme varılamadığına işaret edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ilgili taraflara gerçeği en kısa zamanda ortaya çıkarma, anlaşmazlıkları karşılıklı saygı ve koordinasyon ilkeleri temelinde ele alma çağrısı yaptı.
ÇİN: ORTAK ÇABA HARCANMALI
Uluslararası toplumun birçok sınamayla karşı karşıya olduğunun altını çizen Shuang, “Tüm taraflar, soğuk savaş zihniyetini terk etmeli, cepheleşme oluşturmaktan kaçınmalı, dünyada barış, istikrar ve huzurun sürdürülmesi için ortak çaba harcamalı” şeklinde konuştu.
ABD'DEN YENİ DİPLOMAT İDDİASI
Öte yandan ABD ve Rusya'nın karşılıklı sınır dışı edilen diplomatlarının yerine yeni diplomatlar gönderebilecekleri belirtildi.
ABD'nin CNN televizyon kanalının, ismini vermediği bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisini referans göstererek yayınlandığı habere göre, sınır dışı edilen diplomatların yerine ABD ve Rusya birbirlerine yeni diplomatlar gönderebilir.
Habere göre üst düzey yetkili, "Daha önce benzeri durumlarda da olduğu gibi, ABD ve Rusya geçen hafta sınır dışı edilen diplomatların yerine birbirlerine yeni diplomatlar yollayabilir." ifadesini kullandı, sınır dışı edilen diplomatların görev yaptıkları ülkede "istenmeyen kişi" olduklarını, aynı görev için farklı diplomatların görevlendirilebileceğini belirtti.
"AZALTMAK GİBİ BİR TALEPTE BULUNMADI"
Yetkili ayrıca, "Rusya bizim görevli sayımızı azaltmak gibi bir talepte bulunmadı. Biz de bundan ABD'nin Rusya'ya yeni diplomatlar yollayabileceği anlamını çıkartıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
PUTİN'DEN AÇIKLAMA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ise İngiltere'de çifte ajan Sergey Skripal'ın zehirlenmesine ilişkin Türkiye ziyaretinde şu açıklamalarda bulundu:
“Bu konuda kısa bir görüşme yaptık. Sayın Erdoğan bazı sorular sordu, ben pozisyonumuzu anlattım. Uluslararası uzmanların değerlendirmelerine göre, dünyanın 20 ülkesinde bu tür kimyasal unsurların imalatı yapılabiliyor. Scotland Yard yani İngiltere'nin organize suçla mücadele kurumu 'bu soruşturmayı tamamlamak için bir kaç ay lazım' dedi.
RUSYA KARŞITI BİR KAMPANYA
Bir laboratuvar başkanı ajanslara verdiği demeçte bu kimyasal unsurun menşeini tespit edemediklerini açıkladı. Rusya karşıtı bir kampanya hızlı bir şekilde yapıldı. Yarın kimyasal silahların yasaklanması örgütünün bir toplantı yapması için girişimde bulunacağız. Ümit ediyoruz ki, bu örgütlü tartışmalar sonucunda bu olaya nokta konulacak. Tabi ki biz kapsamlı bir soruşturma istiyoruz. Biz de bu soruşturmanın bir parçası olmak, soruşturmaya katılmak istiyoruz. Bizde gerekli soruşturmayı Rusya’da yapacağız."
ABD yönetimi, İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesi olayından sorumlu tutulan Rusya'nın ABD'de görev yapan 60 diplomatını sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamış, bunun ardından sınır dışı kararı alınan Rus diplomatlar ülkelerine geri dönmüştü.
Rusya da buna karşılık olarak 60 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceklerini ve St.Petersburg kentindeki Amerikan Konsolosluğu'nun kapatılacağını duyurmuştu.
DİPLOMATİK KRİZ
İngiltere'de yaşayan eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı, Salisbury kentindeki bir bankın üzerinde bilinçleri kapalı olarak bulunmuştu. İngiliz polisi, Skripal ve kızının zehirlendiğini belirtmişti. Londra, olayla ilgili Moskova’yı suçlarken, Rus yönetimi ise bu iddiaları reddetmişti. İngiltere, ABD, bazı AB üyeleri ve NATO’nun, bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almasıyla başlayan diplomatik kriz büyüyerek devam ediyor.
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