Krizde ikinci perde! Rusya Yunan Büyükelçiyi dışişlerine çağırdı
Yunanistan'ın Rusya Büyükelçisi Andreas Friganas, 2 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve 2 diplomata da ülkeye giriş yasağı getirilmesiyle ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Moskova Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Yunanistan’ın 2 Rus diplomatı sınır dışı etmesini kınadı.
Yunanistan, Makedonya’nın NATO’ya katılmasını sağlayacak bir anlaşmayı engellemeye çalışmaları iddiasıyla 2 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Moskova Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Yunanistan’ın 2 Rus diplomatı sınır dışı etmesini kınadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yunan hükumetinin Rus karşıtı kararlar almasının arkasındaki sebep, Washington’dur” denildi.
Ayrıntılar geliyor...
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle